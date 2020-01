Ladbergen -

Die Kulturbühne Ladbergen präsentiert am Donnerstag, 9. Januar, Silke Jurk mit ihrem Programm „Zuckerbrot & Peitsche“ bei Buddemeier. In der Verwechslungskomödie von Frederic Dewey dreht sich alles um die Planung und den reibungslosen Ablauf der jährlichen Betriebsfeier einer renommierten Firma, die in einem Hotelsaal stattfindet.