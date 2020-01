Fünfmal die Gelbe Karte

Der Verkauf von Wein und Bier ist ab 16 Jahren erlaubt, die Abgabe von „harten Spirituosen“ dagegen nur an Erwachsene erlaubt – so sieht es das Gesetz vor: 2020 und auch schon vor 35 Jahren. 1985, als das Ladberger Jugendzentrum mit dem Alkohol-Testlauf Aufsehen erregte. Der „Tecklenburger Landbote“ berichtete in seiner Ausgabe vom 19. Februar von einem Experiment, bei dem nicht alle Gaststätten und Verkäufer gut abgeschnitten hatten.

Gar fünfmal mussten die Jugendlichen, die damals in Zweier-Teams durch den Ortskern und die Außengebiete des Heidedorfes gezogen waren, die Gelbe Karte verteilen – an diejenigen, die sich nicht an die gesetzlichen Regelungen gehalten hatten und den Jugendlichen ohne Altersnachweis Spirituosen verkauft hatten. So war es der 16-Jährige Stefan, schreibt der Redakteur von damals, der mit einer Flasche Korn und dem dazugehörigen Wechselgeld in der Hand zu Bernd Hellbusch , Leiter des Jugendzentrums zurückkehrte. Die Konsequenzen für die achtlose Verkäuferin folgten auf den Fuß: Eine gelbe Karte mit der dazugehörigen Aufklärung. Was folgte? Verlegenheit. „Wir achten sonst immer drauf“, versicherte die Frau hinter der Kasse und verwies auf den Aufkleber an der Kasse: „Kein Alkohol an Jugendliche.“

In anderen Geschäften sah es dagegen schon besser aus. Mit „Schnaps? Nicht für Jugendliche“, sprach der Verkäufer ein Machtwort und schickte Stefan und Korinna aus dem Geschäft.

Die Aktion des Jugendzentrums hatte bereits damals Tradition, heißt es in dem Artikel. So war es doch in erschreckenden 20 von 34 Fällen vorgekommen, dass Jugendliche problemlos an Alkohol kamen.

Dies war 1984, ein Test kurze Zeit später hatte schon Besserung bei den Gaststätten und Verkaufsständen aufgewiesen: Vier „schwarze Schafe“ wurden ausfindig gemacht.

Der dritte Lauf war als gemeinsame Aktion von Jugendzentrum und dem Ordnungsamt der Gemeinde Ladbergen geplant und durchgeführt. JZ-Leiter Hellbusch erklärte gegenüber der Zeitung: „Sinn und Zweck ist es aufzuklären.“ Bei den Jugendlichen, aber auch in den Geschäften.

In diesen hatten sich einige Verkäufer gar uneinsichtig gezeigt. „Die Testkäufer hatten das Geschäft noch nicht verlassen, da flog die in Fetzen gerissene Gelbe Karte in den Müll“, schreibt der Chronist. Ein anderer Verkäufer hatte sich säuerlich-aggressiv mit „Na dann bis zum nächsten Mal“ verabschiedet.

Alles in allem, so berichtet der Artikel, sei Hellbusch vom Jugendzentrum „sehr zufrieden“ mit der Aktion gewesen. Besonders erfreulich sei, dass in fast allen Gaststätten die gesetzlichen Vorschriften beachtet würden.

In diesem Rahmen nahm er auch zur „beliebten Kritik“, dass im Jugendzentrum ebenfalls Alkohol verkauft werden würde Stellung: „Wir verfügen täglich nur über einen begrenzten Vorrat von einer Kiste.“

Außerdem würde dringlich darauf geachtet werden, dass nur die Gesetzmäßigkeiten eingehalten werden würden – also kein Bier unter 16. Sein Plädoyer: „Wir müssen zum kontrollierten Umgang mit Alkohol erziehen.“ Wichtig sei außerdem, dass alkoholfreie Getränke im Jugendzentrum billiger angeboten werden: „Cola sollte immer billiger als Bier sein!“, appellierte der JZ-Leiter von damals.