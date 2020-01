Kulinarische Köstlichkeiten zum Jubiläum

„Die Resonanz hat mich doch ziemlich überrascht“, muss die Ladbergerin Marita Schröer beim Öffnen des Kartons zugeben. Darin liegen die Schätze, um die es geht: 170 fein säuberlich aufgeschriebene Koch- und Backanleitungen stapeln sich und warten nur darauf, veröffentlicht zu werden. Frauen und Männer aus Hölter haben in ihren Gedächtnissen gekramt und den Weg zu ihren kulinarischen Köstlichkeiten aufgeschrieben. Daraus soll ein Kochbuch des Schützenvereins Hölter werden.

Layoutet und gebunden ist es zwar noch nicht, aber das werde in den kommenden Monaten passieren, verspricht Marita Schröer, die das Projekt gemeinsam mit Ingrid Haarlammert vor vier Monaten in die Hand genommen hat. Die Idee, so Schröer, hätte es bereits vor zehn Jahren gegeben. Damals sei die Planung aber im Sande verlaufen.

Dass es dieses Mal anders kommt, ist wohl auch dem 100-jährigen Jubiläum des Schützenvereins zu verdanken, das vom 31. Juli bis zum 2. August im Friedenspark im großen Rahmen gefeiert werden soll. Bereits am ersten Maiwochenende ist das traditionelle Schützenfest. „Bis dahin wollen wir das Buch fertig haben. Dann können wir die ersten Exemplare bereits verkaufen“, so der Plan von Marita Schröer. Und sie geht noch einen Schritt weiter. „Auch auf den Weihnachtsmärkten in Ladbergen und Erpenbeck wollen wir das Buch auslegen“, kündigt sie an. Ihr Tipp: „So etwas dient auch gut als Geschenk zum Weihnachtsfest.“

Über die Größe der Auflage sind die Verantwortlichen sich noch nicht sicher. In den kommenden Tagen geht es erst einmal darum, eine günstige Möglichkeit für den Druck zu finden. Für das Layout habe sie bereits eine Bekannte gefunden, freut sich Schröer im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Alles in allem sei es „eine Leistung von sehr vielen Menschen“, sagt sie, bedankt sich bei allen Beteiligten und verweist auf die Liste derer, die ein Rezept abgegeben haben: „Die Namen aufzuschreiben war hilfreich, weil ich sonst den Überblick verloren hätte.“

Schröer hätte sich schon über 80 Einsendungen gefreut. Das aktuelle Ergebnis mit mehr als doppelt so vielen Rezepten zeige, wie aktiv und gut der Schützenverein zusammenarbeite. Jedes dritte Rezept kommt übrigens von Frauen, die nicht im Verein sind. Auch zwei Männer haben sich als Autoren finden können. „Die sind bei dem Thema ja meistens etwas zurückhaltender“, schmunzelt die Schützin, die dem Verein seit 1979 treu ist. „Die meisten sind Kuchenrezepte“, verrät Schröer, während sie mit ihrem Mann Herward durch die Seiten blättert. Insgesamt bilde das Buch vom Pizzateig und geschmorten Rinderbäckchen über griechischen Kartoffeltopf bis hin zu Omas Himbeerkuchen, Baileys-Creme und Wraps eine bunte Vielfalt ab. Bei manchen Rezepten, musste Schröer erst einmal das Internet befragen. „Bratenjus kannte ich nicht“, gibt sie zu und möchte auch nicht verraten, worum es sich bei der Köstlichkeit handelt: „Die Leute können sich ja überraschen lassen.“

Dass es so viele Rezepte geworden sind, liegt auch an Schröer selber. „Ich bin vielen hinterhergefahren, habe auf unseren Festen nachgefragt. Da muss man auch ein wenig Zeit investieren.“ Noch bis zum 20. Januar können Rezepte bei den Schröers am Münsterweg 15 abgegeben werden. Danach wird es um den Feinschliff gehen – für das erste Hölteraner Kochbuch.