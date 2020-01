Viertklässler zu Gast beim K&K-Cup

Stephanie Epping , Klassenlehrerin der 4a der Grundschule Ladbergen, hat bei ihren Schülern am Donnerstag ordentlich Eindruck gemacht. Die Mädchen und Jungen durften anlässlich des Klasse!-Projekts unserer Zeitung gemeinsam mit Birgit Lietmann von der Reiterlichen Vereinigung und Lehrerin Jutta Brinkmeier einen Vormittag beim K+K-Cup, dem großen Reitturnier in der Halle Münsterland in Münster, verbringen. Dass ihre Lehrerin reitet, wussten die Kinder schon, dass auf dem elterlichen Hof der Pädagogin auch Siegerpferde geboren werden, erfuhren sie, als Epping „Sunny Daylight“ auf dem Vorbereitungsplatz entdeckte.

„Sie ist bei uns zu Hause geboren worden“, stellte sie den Mädchen und Jungen die Fuchsstute samt Reiterin Carolin Wittkamp vor. „Sunny Daylight“ schien die Streicheleinheiten der Kinder zu genießen. Die versprachen, beim anschließenden Ritt die Daumen zu drücken.

Sie hielten Wort und es hat geholfen. Wittkamp und „Sunny Daylight“ gewannen die Prüfung. Wirklich klasse, einem Sieger so hautnah zu begegnen!

Die Klasse 4a der Grundschule hatte den Besuch beim Traditionsturnier in Münster im Rahmen des WN-Medienprojektes gewonnen. Ihre Bewerbung, in der sie sich der Frage stellten, ob Fußball besser als Reiten sei, überzeugte die Projektredaktion. Der Ausflug nach Münster sollte Licht ins Dunkel bringen.

Birgit Lietmann vom Verein Deutsche Reiterliche Vereinigung organisierte für die Schüler noch eine Parcoursbesichtigung. Wie hoch die Hindernisse tatsächlich sind, wenn man direkt daneben steht, überraschte die Kinder. „Super, was „Sunny“ geleistet hat“, waren sie dann erst recht überzeugt.

Auf dem Vorbereitungsplatz beobachteten die Ladberger Grundschüler, wie sich Reiter und Pferde aufwärmen und erste Sprünge nehmen. „Hier gibt es Verkehrsregeln“, machte Lietmann den Kids deutlich. Auch die Ausrüstung von Reiter und Pferd erklärte sie und ließ sich von den Mädchen und Jungen mit Fragen löchern. Warum die Pferde „Nummernschilder“ oder auch „Schienbeinschoner“ tragen, wollten sie wissen.

Da Pferde sehr schreckhaft sind, mussten sich auch die Kinder an Regeln halten und in der Nähe der Tiere ganz ruhig sein. Das war Klassenlehrerin Stephanie Epping besonders wichtig, als ein weiteres Pferd aus der Zucht ihrer Familie an den Start ging. „Der ist eine ,Schissbux‘“ kündigte die Pädagogin an und freute sich, dass alle den Ritt des Tieres mucksmäuschenstill verfolgten.

Einige Kinder der 4a waren schon vor dem Turnierbesuch Pferdenarren, andere wurden es während des Besuchs in der Halle Münsterland. Aber auch diejenigen, die sich gar nicht für die Pferde begeistern konnten, kamen auf ihre Kosten. Schließlich gab es auch noch die Traktoren zu bewundern, mit denen nach jeder Prüfung der Boden geglättet wurde, oder die schicken Klamotten in der Ausstellung.

An einem Stand mit Pferdetransportern schauten sich die Klasse-Kinder an, wie Pferde reisen. Zum Abschluss gab es für alle noch ein kleines Geschenk. Ein „klasse Tag“ lautete das Fazit, und alle waren sich einig, dass das nicht ihr letzter Turnierbesuch war. Fußball versus Reiten? Die Frage stellte sich gar nicht mehr.