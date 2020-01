Nicht nur Zeit für einen Kaffee, sondern am besten gleich für einen gemütlichen Nachmittag sollten die Besucher der „Ladberger Kaffeetafel“ mitgebracht haben. Bei der vielversprechenden Tortenauswahl unter der Überschrift „Lieblingskuchen“ beließen es die Besucher kaum bei einem Stück auf dem Teller. Eingeladen hatte die Gruppe SK Lecker, deren Mitglieder vorab ihre persönlichen Favoriten buken und zum Dorfladen brachten.

An drei Samstagen im Januar findet die Ladberger Kaffeetafel statt. Wer hofft, noch einen Platz zu ergattern, wird enttäuscht: „Wir sind komplett ausgebucht“, berichtete Stefanie Fornfeist . Ein sicherer Beweis dafür, wie gut das Angebot ankommt. „Es ist eine tolle Tradition geworden“, freute sie sich.

Über 30 Sitzplätze haben Dorfladen, Café und Eingangsbereich der Touristik-Info. Im Lauf des Nachmittags füllten sich die Tischgruppen, an einer gab es sogar ein kleines Klassentreffen. „Die Spaghettitorte schmeckte im vergangenen Jahr am besten“, fand Annette Kammann, eine der früheren Mitschülerinnen. „Stachelbeer geht immer“, meinte dagegen Gerda Kättker und bekam die Zustimmung der anderen Frauen. Welch ein Glück, dass auch dieses Mal die Lieblingstorte dabei war.

Lecker werden aber auch die weiteren Sahnebomben gewesen sein und genau richtig für den süßen Zahn. Allein die Namen – Schneegestöber, Mango-Malibu und Windbeuteltorte – machten neugierig und Appetit.

Die SK Lecker-Mannschaft freute sich, dass die „Ladberger Kaffeetafel“ ein Hit geworden ist. Doch nicht nur diese, auch die selbst hergestellten Marmeladen und weiteren Leckereien, die im Dorfladen und bei verschiedenen Veranstaltungen immer zu kaufen sind, stammen von den fleißigen Mitgliedern.

Die Aktiven würden sich bei so großem Interesse an den Produkten über aktive Unterstützung freuen: „Wir brauchen unbedingt helfende Hände“, betonte Stefanie Fornfeist. Die Treffen in der Schulküche der ehemaligen Hauptschule finden etwa alle vier bis sechs Wochen statt, sagte sie. „Je nachdem, wie groß die Nachfrage nach den Produkten ist.“ Und das beste: „Man braucht keine Vorkenntnisse“, warb die Sprecherin um weitere Aktive. Alles ließe sich im Handumdrehen lernen. Wer Interesse hat, kann sich im Dorfladen melden.