Der Februar sei allerdings auch nicht der klassische Monat, in dem Paare sich trauen ließen, weiß Mitarbeiter Andreas Kipp , dass der Andrang zu Beginn des Jahres eher mäßig ist.

Schnapszahl-Hochzeitstage stehen bei Brautpaaren zuweilen hoch im Kurs. Während es einigen wichtig ist, sich das Datum gut merken zu können, legen andere Wert darauf, dass das Datum „lustig klingt“.

Weiberfastnacht fällt in diesem Jahr auf den Schnapszahltag. Ob wegen des Karnevals gähnende Leere im Kalender des Standesamtes herrscht, weiß Kipp nicht. Fakt ist, dass am Donnerstag, 20. Februar, in Ladbergen noch eine Reihe von Brautpaaren heiraten könnten. „Wir freuen uns“, lädt Andreas Kipp ein, sich dann zu trauen.