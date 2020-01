Mensch und Natur warten auf Regen

Für die Reise nach Australien hat die Ladbergerin ihr Studium unterbrochen: Den Bachelor im Wirtschaftsingenieurswesen legte sie vor einem Jahr ab und reiste danach für zwei Monate nach Zentralamerika: „Da habe ich gemerkt, wie gut mir das Reisen tut“, berichtet sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten . So gut sogar, dass die nächste Reise nicht lange auf sich warten lassen durfte. Den Master in Göttingen hat sie unterbrochen – seit Oktober reist sie als Backpackerin durch den Norden Australiens: „Ich bin zwar alleine nach Australien geflogen, aber man trifft hier immer Leute.“ Ob Camping in der Wildnis oder Übernachten im Hostel – Kontakte kann sie überall knüpfen. Und: „In jedem Hostel trifft man mindestens eine deutsche Gruppe.“

Die Australier seien besonders locker und gelassen: „Der Leistungsdruck ist hier nicht so hoch.“ Außerdem sei Australien ein typisches Touristen-Land: „Deswegen bekommt man als Reisender eigentlich immer Hilfe.“ Außerdem sei das Land besonders sauber und sehr westlich geprägt: „Für Touristen ist es hier sehr sicher.“ Das sei in Ländern wie Südafrika oder in Zentralamerika nicht der Fall gewesen. All diese „australischen Attribute“ – Hilfsbereitschaft, Spontanität und Gelassenheit – will Kielmann nach Deutschland mitnehmen: „Weil es mir so gut tut.“ „Auch wenn ich weiß, dass man im deutschen Hamsterrad schnell wieder funktionieren muss“, gibt sie zu. Wann die Rückreise nach Europa sein wird, das kann sie noch nicht sagen: „Mein Visum läuft bis Oktober. Ob ich es verlängere, weiß ich noch nicht.“ Die ersten beiden Monate ihrer Reise hat sie in einem Restaurant gekellnert. Um das Visum verlängern zu können, wird sie auf einer Farm arbeiten müssen.

Zurzeit reist Kielmann durch den Norden des Kontinentes und sagt: „Man kann sich nicht vorstellen, wie groß das Land ist.“ Gemeinsam mit einer Argentinierin und zwei Schwedinnen ist sie unterwegs: „Ich liebe es, mit verschiedenen Nationalitäten unterwegs zu sein.“ Von den Bränden – die überwiegend im Süden lodern – habe sie selber zwar kaum Kontakt gehabt, in aller Munde sei das Thema aber natürlich: „Wenn man den Fernseher anmacht, kommt man an dem Thema nicht vorbei.“ Sie sagt aber auch: „Für die Menschen hier sind die Buschbrände normal. Das passiert jedes Jahr. Dieses Mal ist es nur erschreckend, dass es bereits im September angefangen hat.“ Normalerweise würden die Brände erst im Dezember beginnen, berichtet sie.

Die schiere Größe der Flächen, die brennen würden, sei erschreckend für die Einheimischen. Das Aussterben von Tierarten würde die Australier besonders mitnehmen. Janna Kielmann sagt aber auch: „Es ist schön, dass auch so viel über die Rettung zahlreicher Tiere berichtet wird. Das gibt vielen Hoffnung.“ Das Land ist für die zahlreichen Backpacker bekannt. Um die Brände auf Reiserouten umgehen zu können, gäbe es die App „ Fire around me“: „Die warnt rechtzeitig vor Bränden.“

Unter den Reisenden sind die Brände selbstverständlich ein Thema. Von vielen Touristen, aber vor allem von den Einheimischen weiß sie, dass Aussicht auf Besserung herrschen würde: „Die Menschen warten auf den Regen. Und jetzt kommt die typische Jahreszeit dafür.“ Durch Brandbekämpfung seitens der Feuerwehr könnten die Buschbrände nicht gelöscht werden, so Kielmann: „Dafür sind sie einfach zu groß.“ Als Besorgniserregend sehen es die Australier auch, dass es auf den Inseln brennen würde: „Das ist nicht typisch.“ Auch viele Einheimische würden die neuerliche Stärke der Brände auf den fortschreitenden Klimawandel zurückführen: „Hier gibt es zwar keine Proteste von Fridays For Future, aber jedem ist der Klimawandel bewusst.“ Praktisch vor Augen geführt wird er im Great Barrier Reef: „Ich war auch dort. Ich habe tolle Ecken gesehen, aber auch schon welche, die einfach tot sind.“