Baubeginn im März so gut wie sicher

Aldi-Markt am Kreisverkehr könnte Ende 2020 eröffnen

Ladbergen -

Voraussichtlich im März dieses Jahres werden die Bauarbeiten auf dem Eckgrundstück am Kreisverkehr Lengericher Straße/Tecklenburger Straße beginnen. In seiner Sitzung am Donnerstag machte der Gemeinderat den Weg für den Bau eines neuen Aldi-Marktes und eines Mehrfamilienhauses endgültig frei. Die Politiker stimmten den Beschlüssen zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung des Bebauungsplans „Vordermark“ einstimmig zu.