Nicht mehr früh aufstehen, dafür abends länger aufbleiben, viel Zeit für die Enkel, aber auch um zu entspannen, zu lesen, Rad zu fahren oder zu shoppen, Dietlind Untiet freut sich drauf. Als sich die Schulgemeinschaft am Freitagmorgen mit einem bunten Programm von ihrer Schulsekretärin verabschiedete, war die 65-Jährige überwältigt und mindestens so gerührt wie die Mädchen und Jungen und das Kollegium, die sie ungern gehen ließen. So traurig waren die Kinder, dass am Ende der Feierstunde Tränen flossen.

„Ich habe mich immer wohl gefühlt“, sagte Untiet, die nach 35 Jahren an der Grundschule Ladbergen ihren Hut nimmt. Das sei so lange her, dass in der Verwaltung niemand mehr wisse, wer ihre Vorgängerin gewesen sei, stellte Henri Eggert, Vertreter des Bürgermeisters, fest. Dafür hatte er die Bewerbung von Dietlind Untiet gefunden. „Ein Zweizeiler, A5 quer, und darauf nur der Satz, dass sie bei uns anfangen möchte“, las er vor.

Dass die Zeiten sich seitdem rasant geändert haben, machten auch die Kollegen deutlich. Da gab es niemanden, der die Sekretärin noch an der Schreibmaschine oder mit der Matrize live erlebt hatte. „Du hast den Wandel der Zeit absolut mitgemacht“, lobte Konrektorin Susanne Walcher. Das Schild mit ihrem Namen an der Tür des Sekretariats sei das einzige, das immer gleichgeblieben sei.

Als „Heldin des Alltags“ beschrieb die Schulpflegschaftsvorsitzende Tanja Schilling die scheidende Sekretärin. Sie sei immer freundlich und ruhig gewesen, habe die Eltern immer geerdet und wieder beruhigt.

„Sie wussten einfach alles“, dankte im Namen der Schulstiftung Lothar Molenkamp der 65-Jährigen, die immer „ein ruhender Pol“ gewesen sei. Man hat mir die Arbeit leicht gemacht“, kommentierte Dietlind Untiet das Lob von allen Seiten.