Eine frohe Kunde kommt selten allein. So gab Benjamin Suhre aus dem Vorstand des Musikvereins bei der offiziellen Spendenübergabe bekannt, dass der Verein die Summe um 200 Euro auf 2000 Euro aufgerundet hat. Jedem Kindergarten überreichte der Ladberger somit einen symbolischen Check in Höhe von jeweils 400 Euro.

Kielmann , Vorsitzender des Musikvereins, erklärte, warum das Geld an die Kindergärten geht: „Für die Größe des Ortes hat Ladbergen eine besondere musikalische Breite. Damit das auch in Zukunft so bleibt und vielleicht noch größer wird, ist es für uns wichtig, wenn Kinder in den jüngsten Jahren mit der Musik in Kontakt kommen.“ Natürlich würden den Kindergartenkindern in Zukunft die Türen zu den Chören des Dorfes offen stehen, versichert er und betont: „Musik macht gerade in der Gemeinschaft besonders viel Spaß.“ Wie genau das Geld ausgegeben wird, das überlassen Kielmann und Suhre den Pädagogen in den Kindergärten. Bereits vor einigen Jahren hatte der Verein die Organisation des Konzertes übernommen und auch damals für die Kindergärten gespendet.

Daran erinnerte sich auch Conny Wehnert-Schmitz, Leiterin des DRK-Kindergartens „Die kleinen Strolche“: „Wir freuen uns sehr über die Spende. Wir haben schon einmal einen Trommelworkshop im Kindergarten gemacht, vielleicht kommt als nächstes etwas mit Gesang.“ Auch Ingrid Suhre vom evangelischen Familienzentrum will sich noch nicht festlegen: „Vielleicht Rasseln für die ganz Kleinen.“

Ebenfalls 400 Euro nahmen Anja Hülsmann vom St. Christophorus-Kindergarten, Anja Steggemann-Peters vom DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ und Tassica Mayed von der Kita Spielkiste entgegen.