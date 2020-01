Ladbergen -

Wenn es eng wird in den Räumen des Schultenhofs, ist das ein Hinweis auf das Interesse, mit dem sich Ladberger und deren ausländische Mitbürger begegnen. So auch am Sonntag, als die örtliche Integrations- und Flüchtlingshilfe zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte. Ein multikultureller Nachmittag, der viele der Besucher begeisterte.