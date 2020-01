Eine deftige Mahlzeit genießen und sich aus erster Hand aus Düsseldorf und Steinfurt informieren lassen – beides war möglich beim traditionellen Grünkohlessen des CDU-Ortsverbandes in der Gaststätte „Waldschänke“. Ein Großteil der Teilnehmer genoss zuvor das sonnige Winterwetter bei einer Wanderung vom Ortskern zur Erpenbecker Siedlung. Neben der Landtagsabgeordneten Andrea Stullich erweiterte die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Annegret Raffel aus Saerbeck die Runde, heißt es in einem Bericht der Partei.

Andrea Stullich berichtete von ihrer Arbeit, die im Landtag zu leisten sei. Vieles sei in der zeit der rot-grünen Koalition liegengeblieben. So gehe es um mehr Personal bei Schulen und Polizei. Aber auch die Gesundheitsfürsorge liege der Landesregierung am Herzen. Deshalb habe man Förderprogramme für die Ansiedlung junger Ärzte gerade im ländlichen Raum aufgelegt und kämpfe immer wieder gegen die Schließung von Kliniken, wo es für die ortsnahe Versorgung der Bevölkerung erforderlich sei.

Annegret Raffel betonte angesichts der jüngsten Diskussionen um Klimaschutz einerseits und die täglichen Herausforderungen in der Landwirtschaft andererseits, dass es nicht weiterhelfe, beides gegeneinander auszuspielen. „Die Landwirte dürfen nicht zu Buhmännern der Nation gemacht werden“, hob sie hervor. Klimaschutz gehe alle an. Wer im Supermarkt immer nur nach Billigfleisch Ausschau halte, der leiste keinen Beitrag für bessere Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft. Auch bezüglich der Tierhaltung werde immer wieder ein Pauschalurteil über die gesamte Landwirtschaft gefällt, obwohl es häufig nur ein paar wenige schwarze Schafe seien, die sich nicht an die Regeln hielten.

Der Kreis Steinfurt sei insgesamt auf einem guten Weg, führte Annegret Raffel weiter aus. Durch harte Verhandlungen sei es im Kreistag gelungen, die Kreisumlage stabil bei 28,1 Prozent zu halten. Damit sei der Kreis Steinfurt einer der wenigen in NRW, dessen Umlage unter 30 Prozent liege.

Mit Blick auf die Kommunalwahl begrüßte der Ortsvorsitzende der CDU Ladbergen, Dr. Markus Boertz, auch den von der Ortsunion unterstützten Bürgermeisterkandidaten Torsten Buller und versicherte, dass die Vorbereitungen für die Kommunalwahl in der Union gut vorankämen. „Wir Kommunalpolitiker sind häufig die ersten Ansprechpartner für die Bürger“, so Boertz weiter. Die gemeindliche politische Ebene habe eine wichtige Funktion zur Sicherung eines demokratischen Gemeinwesens.