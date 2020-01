Neue Flüchtlinge für Ladbergen

Sigrid Bücker-Dowidat arbeitet schon lange in der Gemeindeverwaltung. Sie hat in den vergangenen Jahren eine Menge gesehen und erlebt. Die Frau vom Sozialamt der Gemeinde Ladbergen war schon 2015 dabei, als Flüchtlinge nach Ladbergen kamen.

Was die Verwaltung damals vor große Herausforderungen stellte, hat sie inzwischen gut gemeistert. Nun, so Bücker-Dowidat, sei sie von den jüngsten Nachrichten der Bezirksregierung „überrascht“ worden. Seit Anfang des Jahres bekommt Ladbergen wöchentlich fünf neue Flüchtlinge zugewiesen, bis Anfang März wird die Gemeinde 40 neue Bürger haben. Laut Bezirksregierung komme Ladbergen damit seiner Erfüllungsquote näher, sagt Bücker-Dowidat.

Diese liege bei einer Aufnahme von insgesamt 150 Personen, erklärt die Amtsleiterin. Im November vergangenen Jahres habe die Quote erst bei 27,8 Prozent gelegen. „Inklusive der 40 Neuzuweisungen werden wir die Quote zu 44 Prozent erfüllen“, hat Sigrid Bücker-Dowidat errechnet.

Alle Neubürger, die bis Anfang März kämen, seien anerkannte Flüchtlinge und blieben gemäß der Wohnsitzauflage für drei Jahre in Ladbergen, weiß die Amtsleiterin.

Die meisten kommen aus Syrien und der Türkei, jeweils eine Person aus dem Iran und aus China werden in Ladbergen vorerst eine neue Heimat finden. Unter den Neubürgern seien „einige Familien mit Kindern.“

„Wir suchen dringend Wohnungen für die Flüchtlinge“, stellt Sigrid Bücker-Dowidat klar. Aktuell fehle allerdings Wohnraum, gibt sie weiter zu bedenken.

Wegen der schlechten Wohnsituation verlassen viele Flüchtlinge den Ort, sobald sie nicht mehr an die Wohnsitzauflage gebunden sind. Es sei kein Geheimnis, dass viele gerne in die Städte möchten. Größere Städte wie Münster und Greven seien aber voll. „Die haben die Regelung schon lange eingehalten“, fährt Bücker-Dowidat fort.

In den Jahren 2017 und 2018 habe die Gemeindeverwaltung Zielzuweisungen mit der Bezirksregierung abgeschlossen, erinnert sich die Amtsleiterin. „Obwohl wir auch damals die Quote bei weitem nicht erfüllt haben, wurden uns vergleichsweise wenige Personen zugewiesen“, erklärt Bücker-Dowidat den Hintergrund der Nachricht der Bezirksregierung.

Niemand habe damit gerechnet, dass die Zahl in diesem Jahr „dermaßen in die Höhe schnellen würde“, versichert sie. Zwar sei ein Ende der Zuweisungen absehbar, trotzdem fühle es sich ein wenig wie ein „zweites 2015“ an. Von einer Überforderung für die Gemeinde will die Ladbergerin aber nicht sprechen.

Jetzt gehe es darum, die Flüchtlinge auf die Unterkünfte zu verteilen. Zurzeit werden die ankommenden Personen an vier Standorten untergebracht. Da der Raum sehr begrenzt sei, müsse die Verwaltung gerade an vielen Stellen basteln, räumt Bücker-Dowidat zu.

Um die berufliche Zukunft der Flüchtlinge kümmere sich das Jobcenter. Die Sprachkurse im Begegnungszentrum Schultenhof würden von den Frauen und Männern sehr gut angekommen, weiß Sigrid Bücker-Dowidat. Sie sucht noch dringend weitere ehrenamtliche Helfer und Betreuer, die den Flüchtlingsfamilien im Alltag mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Amtsleiterin weist auf eine weitere Quote hin, die in der Gemeinde Ladbergen zu 79 Prozent erfüllt werde. Es handele sich um die 24 Flüchtlinge, die sich aktuell im laufenden Asylverfahren befinden.