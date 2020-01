Die Schule teilt mit, dass die Zweitklässler der Theater-AG seit einem halben Jahr intensiv für die drei Aufführungen in der Turnhalle der Grundschule proben. Sie laden am Mittwoch, 29. Januar, um 9.45 und 17 Uhr sowie am Donnerstag, 30. Januar, um 9.45 Uhr ein, sich gemeinsam mit ihnen auf die fantastische Reise nach London zu Mary Poppins zu begeben, wo es von bunten Besen, Regenschirmen und Luftballons nur so wimmelt.

Anschließend nehmen die Dritt- und Viertklässler der Einrad-AG der Schule auf ihrer Traumreise am legendären Wettrennen zwischen den Zügen des Starlight Express teil.

Dass man auch in der verdunkelten Turnhalle von Liane zu Liane durch den Dschungel schwingen kann, beweist Tarzan mit seiner Affenfamilie aus der Klasse 1a.

Zum Schluss erzählen die Dritt- und Viertklässler aus dem Offenen Ganztag die Geschichte vom kleinen Löwen Simba, der am Ende der König der Löwen wird.

Der Eintritt zu den drei Vorstellungen ist frei. Die Grundschule bittet aber um eine Spende an der Kasse.