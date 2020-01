Wegge-Essen des Heimatvereins lockt 150 Gäste

Ladbergen -

Oft sind es die einfachen Dinge, die den größten Anklang finden. Wer hätte vor etlichen Jahrzehnten gedacht, dass ein eigentlich simples Backwerk aus Hefe, Mehl und Rosinen so viele Leute zusammenbringen kann? Mit seinem traditionellen Wegge-Essen lockte der Heimatverein am Sonntag rund 150 Besucher in das evangelische Gemeindehaus. Einer von ihnen war Frank Sundermann, der als nunmehr 600. Mitglied begrüßt wurde.