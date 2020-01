Kaufen, kaufen, kaufen – am jährlichen Black Friday, dem großen Einkaufstag zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts, ist das wohl die Devise vieler Menschen. Doch auch abseits von Rabattaktionen und vermeintlich attraktiven Schlussverkäufen erwerben viele Menschen weitaus mehr, als sie eigentlich brauchen.

„Wo viel gekauft wird, gibt es auch viel Müll“, sagte Jendrik Peters , pädagogischer Mitarbeiter der Volkshochschule Lengerich. Laut Umweltbundesamt ist die Menge an Verpackungsmüll in Deutschland 2017 auf ein Rekordhoch gestiegen: 107 Kilogramm pro Kopf waren es demnach bei Privatleuten.

Gemeinsam mit der Gemeinde Ladbergen veranstaltet die VHS am Mittwoch, 12. Februar, ab 19 Uhr im Schultenhof einen Abend aus der Reihe „Pizza und Politik“ zum Thema „Konsum- und Wegwerfgesellschaft“. Referentin Anna Lena Hörsken aus Münster wird die Besucher mitnehmen in eine Welt des Containerns und Konsumierens. Es gehe darum, den eigenen Müllverbrauch kritisch zu hinterfragen, aber auch auf das Gesamtbild zu schauen. „Wir wollen das Thema ins Bewusstsein rücken“, so Peters. „Der Abend soll Gelegenheit bieten, darüber in angenehmer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.“

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Neben alkoholfreien Getränken wird Pizza serviert, um beim gemeinsamen Essen schon mal erste Ideen und Gedanken zum Thema auszutauschen.

„Wir freuen uns auf die vierte Veranstaltung unserer Reihe“, blickt Jochen Frigge von der Gemeinde Ladbergen auf den Abend.