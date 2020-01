Warum nach Hamburg, Bochum oder Stuttgart fahren, wenn man die großen Musicals auch direkt vor der Haustür in Ladbergen sehen kann? So mochten die insgesamt rund 700 Zuschauer gedacht haben, die sich am Mittwoch und Donnerstag in der Turnhalle Auf dem Rott von einer fantastischen und farbenfrohen Schwarzlicht-Show verzaubern ließen.

„Mary Poppins“, „Starlight Express“, „Tarzan“ und „Der König der Löwen“ standen auf dem Programm, und 90 Mädchen und Jungen der Grundschule waren in ihrem Element, als sie zu den bekannten Musicalmelodien die Bühne eroberten.

Ein gutes halbes Jahr hatten sie sich unter der Leitung ihrer Lehrerin Andrea Mehliß auf die Show vorbereitet. Sie hatten Choreographien einstudiert und gelernt, Regenschirme und Luftballons unter Kontrolle zu halten, die Halle mit Einrädern und Scootern zu stürmen und sich als Affen von Liane zu Liane durch den Dschungel zu hangeln. Und sie hatten erlebt, wie Simba erwachsen und zum „König der Löwen“ wurde.

Am Start in den drei Aufführungen waren die Zweitklässler der Zauberlicht AG, die Dritt- und Viertelklässler des Offenen Ganztags und der Einrad-AG sowie die Jüngsten aus der Klasse 1a, die als kreischende Affenbande Spaß hatten und machten.

„Das war super“, lobten alle das zauberhafte Spektakel.

Wem‘s gefallen hatte, der spendete am Ende für die Partnerschule im namibischen Otjiwarongo und für die Kasse der Zauberlicht-AG, damit neue Kostüme und Requisiten für die achte Auflage der Schwarzlicht-Show im kommenden Jahr angeschafft werden können.