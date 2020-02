Unter dem Thema „Frieden überwindet Grenzen“ hat das Team der evangelischen Jugendarbeit einen „Highlight“-Gottesdienst in der katholischen Kirche gefeiert. Gemeinsam mit dem Stamm der Pfadfinder hatte das Team unter der Leitung von Antje Möller ein einstündiges Programm für die Besucher auf die Beine gestellt.

Zu Beginn führte eine schauspielerische Einlage in das Thema von Frieden und dem Überwinden von Grenzen ein. Dabei wurde das Friedenslicht

symbolisch an sich streitende Personen weitergegeben.

Pfarrer Hans-Michael Hürter setzte in seiner Predigt die Lichter auf einige Kriegsherde einer Weltkarte. Jeden Menschen so zu akzeptieren wie er ist und den Gedanken von Frieden und Nächstenliebe in die Welt zu tragen – das sei Aufgabe eines jeden Einzelnen, so der Geistliche. Mit einem eingeübten Lied und der dazugehörigen Choreographie setzten die Pfadfinder den Schlusspunkt.

Gottesdienst von Jugendlichen für Familien

„Highlight“ ist ein Gottesdienst von Jugendlichen für die ganze Familie, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. In dieser verweisen sie auf den nächsten Termin am Sonntag, 5. April, hin. Außerdem lud es zur Jugendfreizeit vom 11. bis 25. Juli in Schweden ein.