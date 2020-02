Ladbergen -

An der Dorfstraße zwischen Eisdiele und evangelischer Kirche sowie an der Zufahrt zum Seniorenheim Haus Widum von der Mühlenstraße aus sehen die Mitglieder des Umweltausschusses die Verkehrssicherheit gefährdet. In der Ausschuss stand ein Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes des Kreises Steinfurt Rede und Antwort.