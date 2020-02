Hilfsprojekt in Griechenland

In gut fünf Wochen ist es soweit. Christine Bocks Flieger startet Richtung Griechenland. Einem entspannten Urlaub blickt die Ladbergerin allerdings nicht entgegen. Und obwohl vieles, was auf sie zukomme, sehr vage sei, ist die 25-Jährige hoch motiviert, um eine besondere Herausforderung zu meistern.

Für eine Woche geht es in ein griechisches Flüchtlingslager. Gemeinsam mit 21 anderen Studenten wird sie die Ärzte vor Ort in der medizinischen Versorgung unterstützen. Wo genau das sein wird, kann sie zurzeit noch nicht sagen. „Es gibt fünf Flüchtlingslager in der Nähe von Athen. Wir werden je nach Bedarf aufgeteilt“, sagt sie. Stichwort Bedarf: Dass dieser da ist, ist für Bock klar: „Jeder bekommt in den Nachrichten mit, wie die Lage vor Ort ist. Uns Studenten ist es ein großes Anliegen zu helfen.“

Die Hilfe hat in diesem Fall viele unterschiedliche Facetten: Patienten aufnehmen, Dringlichkeitslisten aufbauen, den griechischen Ärzten unter die Arme greifen oder Kinderprojekte zum gesunden Zähne putzen leiten, die Liste der Möglichkeiten ist lang.

Die Gruppe arbeite unter dem Dach von „Global Brigades“, der weltweit größten studentischen Nichtregierungsorganisation ( NGO ), die sich für Entwicklungszusammenarbeit und interkulturellen Austausch stark mache, erklärt Christine Bock .

Die 25-Jährige, die ihren Master im Fach „Psychologie: Schwerpunkt Interkulturelle Psychologie“ in Osnabrück abgeschlossen hat und im April eine Ausbildung zur Psychotherapeutin in Bonn beginnen wird, weiß als Vorsitzende von Global Brigades in Deutschland um die Lage vor Ort. „In den Unterkünften und Auffanglagern kommen noch immer viele Menschen an, und viele stecken dort auf ungewisse Zeit fest“, erklärt sie. Die meisten Flüchtlinge seien über das Mittelmeer aus Syrien und Nordafrika gekommen.

„Die medizinische Versorgung ist kostenlos“, das ist Christine Bock wichtig. Die Studenten, die alle aus medizinischen oder psychologischen Bereichen kommen, dürften einheimischen Ärzten und Dolmetschern bei vielem helfen. Bock wirbt daher auch um ausgebildete Mediziner: „Wer Zeit und Lust hat, kann sich zu September und Oktober, wenn wir das nächste Mal nach Griechenland fliegen, gerne bei mir melden.“

Die 25-Jährige trat im Jahr 2015 der NGO bei, leistete unter anderem einen einjährigen Freiwilligendienst in einem Mädchenheim in Panama. „Über das Jahr hinaus wollte ich mich neben dem Studium immer für interkulturelle Zusammenarbeit stark machen. Deswegen habe ich mich der Hochschulgruppe in Münster angeschlossen.“ In der Folge baute sie in Nicaragua sanitäre Anlagen auf, half bei der Trinkwasserversorgung und installierte Öfen mit Abzügen nach draußen.

Die Fahrt nach Griechenland sei von einem Team der NGO vorbereitet worden. „Einige von uns haben sich die Lage und die Möglichkeiten vor Ort schon angeschaut.“ Zur Finanzierung des Projektes musste Christine Bock 1 000 Euro an Spenden einsammeln, dennoch sei es weiter auf Gelder angewiesen.

Generell ist der Einsatz in Griechenland für Bock eine Herzensangelegenheit. „Viele reden immer nur, aber kaum einer macht etwas. Wir wissen doch alle von den Situationen vor Ort“, macht sie eindringlich deutlich, wie wichtig das Engagement ist.