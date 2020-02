Rund vier Monate Bauzeit hatten der VfL-Vorstand und Investor HG Averhaus für den Neubau eines Vereinsheimes eingeplant. Laut Norbert Plogmeier vom Vorstand des Ladberger Fußballvereines sind die Bauarbeiten „sehr gut im Zeitplan“. Der 1. April ist der Stichtag, an dem die VfLer erstmals die neuen Räumlichkeiten betreten dürfen.

Dann, so Plogmeier, geben sich die Kicker noch einen Monat Zeit für die restlichen Arbeiten. Am 9. Mai wird der Verein das neue Domizil anlässlich seines 45. Geburtstages mit einem „Tag für alle“ einweihen: mit Reden des Bürgermeisters und des Vorstandes, Spielen für die Kleinen sowie Essen und Trinken.

Während des ersten Spatenstichs Anfang Oktober, hatte der Vorstand betont, dass kaum ein Club in der Umgebung ohne Vereinsheim dastehe. Neben den Kabinen und einem offenen Vereinsheim zwischen den Hauptplätzen ergänzt nun aber das etwa 70 Quadratmeter große Gebäude das Angebot für Teamsitzungen und gesellige Abende.

Plogmeier betont: „Wir bauen uns ein richtiges Zuhause. Dafür haben auch die Fußballer aus dem Verein mitangepackt.“ Die Vorarbeiten für die Außenarbeiten, Elektroarbeiten und das Verlegen der Dachziegel – die Mitglieder haben sich in den vergangenen Monaten für ihren Verein die Hände auch neben dem Platz schmutzig gemacht. Averhaus lobt: „Beim VfL packen viele mit an. Das macht den Verein aus.“ Er sprach auch von dem Glück des guten Wetters: „Das hat uns in die Karten gespielt.“

Averhaus ist der Investor des neuen Gebäudes, der VfL hat einen Mietvertrag und wird als Mieter nach dem Ende der Bauarbeiten durch die Firma Rehkopf an den Innenarbeiten wie etwa streichen und den Außenarbeiten wie dem Verlegen der Pflastersteine gut beschäftigt sein. Plogmeier: „Ein bisschen Arbeit haben wir noch vor uns. Aber wir sind optimistisch, schnell und gut klarzukommen.“

Zuletzt wurden der Estrich verlegt, das Gebäude verputzt und die Fenster eingesetzt. Auf 70 Quadratmetern werden zwei Räume – ein kleinerer und ein größerer – entstehen sowie eine Küche. Als Sanitäranlagen stehen die vorhandenen in den Kabinen zur Verfügung. Neue sanitäre Einrichtungen sind nicht geplant.