Gemeindehaus wird Kindergarten

„Der Standort ist perfekt“, sagt Martin Oelrich mit Blick auf das Erdgeschoss des evangelischen Gemeindehauses. Ab Mitte April werden auf rund 400 Quadratmetern Räume für zwei Gruppen des evangelischen Familienzentrums eingerichtet. Der Vorsitzende des Presbyteriums macht damit offiziell, was im Dorf schon die Runde macht. Wenn alles nach Plan läuft, ziehen mit Beginn des neuen Kindergartenjahres die Rehkitz-Gruppe, die aktuell im Sonnenkindergarten nebenan untergebracht ist, und die Igel-Gruppe ins Gemeindehaus ein.

Die Igel-Gruppe brachte das Bauprojekt kurzfristig ins Rollen. Mitte Dezember hatte das Kreisjugendamt Steinfurt die Ladberger Verwaltung darüber informiert, dass zum Kindergartenjahr 2020/2021 20 Plätze in der Betreuung der über Dreijährigen fehlen. Handlungsbedarf war dringend geboten, potenzielle Träger wurden angesprochen. „Die katholische Kirchengemeinde hätte eine neue Gruppe in Containern unterbringen können“, erinnert sich Bürgermeister Udo Decker-König. Keine gute und eine sehr teure Lösung, waren sich alle einig.

Das evangelische Gemeindehaus hingegen habe Räume, die zu weniger als 30 Prozent genutzt würden, weiß Oelrich. Er weist weiter darauf hin, dass die kreiskirchliche Verwaltung schon im Jahr 2017 moniert habe, dass die Gemeinde in Relation zu ihren Finanzen knapp 400 Quadratmeter zuviel Raum habe.

Dass das Presbyterium sich der Verantwortung stellt, empfindet nicht nur Maja Hopfeld, Leiterin des evangelischen Familienzentrums, als „tolle Chance“. Auch für den Presbyteriumsvorsitzenden Martin Oelrich, seine Stellvertreterin Marlies Fangmeier und für Pastor Ingo Göldner ist die Lösung richtig. „Das Gebäude bleibt ja in kirchlicher Nutzung“, sagt Oelrich. Während in Zukunft im Erdgeschoss die Kleinen toben, zieht die Jugend- und Konfirmandenarbeit komplett in den Keller um. „Kein Grund zu jammern, wir werden den Keller attraktiver machen“, verspricht Oelrich.

„Einigen Leuten wird das schwer fallen“, ist allen bewusst, dass viele Menschen einen Teil ihres Lebens in dem Haus verbracht haben. Kirchliche Kreise und andere Gruppe werden ein neues Domizil brauchen.

„Wir möchten den Übergang gestalten“, versichert Göldner, stellt aber auch klar, dass die Zukunftssicherung der Kirchengemeinde rechtzeitig in die Wege geleitet werden müsse.

Eine Gemeindeversammlung zu dem Bauprojekt ist am Dienstag. 3. März, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus.