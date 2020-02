CDU startet in den Kommunalwahlkampf

Laut Pressemitteilung der Ortsunion war auch der von der CDU unterstützte unabhängige Bürgermeisterkandidat Torsten Buller zu Gast. „Es liegt ein sehr spannendes Jahr vor uns“, sagte er mit Blick auf die Wahlen, die ein Herzstück der Demokratie seien.

„Unser Dorf entwickelt sich zurzeit sehr positiv. Ich fand es zum Beispiel hervorragend, dass sich die vier demokratischen Parteien sowie der Bürgermeister für die richtige Struktur des Neubaus des Aldi-Marktes an einem für die Gemeinde städtebaulich so markanten Ort eingesetzt und somit zusammen die bestmögliche Lösung für die Bürgerinnen und Bürger Ladbergens erzielt haben. Dieses wünsche ich mir auch für die anstehenden Aufgaben“, so Buller. Nur wenn die verantwortlichen Akteure zusammenarbeiten, ließen sich die Probleme der Zeit bewältigen, fuhr er fort.

Die Diskussionen in der Bevölkerung zeigten, dass die Politik wieder stärker in den Fokus der Bürger gerückt sei und die CDU-Mitglieder oft erste Ansprechpartner für die Bürger seien, so die Vertreter der Ortsunion.

Schwerpunkte des Austauschs am Aschermittwoch waren Themen wie die Familienpolitik, die Vereinbarkeit von Dorfentwicklung und Landwirtschaft sowie das generelle Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie. „Ich finde es begrüßenswert, dass die Bürgerinnen und Bürger sich wieder mehr am politischen Prozess beteiligen“, betonte der Ortsvorsitzende Dr. Markus Boertz. Er machte deutlich, dass gerade nach den jüngsten Anschlägen der Stärkung demokratischer Strukturen auf allen Ebenen eine ganz besondere Bedeutung zukomme.

Gemeinsam starten die CDU und Buller in den Wahlkampf. Die Gespräche mit den Ladbergern zeigten schon jetzt, dass die CDU die richtigen Themen und Schwerpunkte gesetzt habe, hat der Fraktionsvorsitzende Günter Haarlammert eigenen Angaben zufolge beobachtet.