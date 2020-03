Der Garten von Stefanie Fornfeist ist vom Frühjahr bis zum ersten Frost im Herbst eine Augenweide. Für die Ladberger Hauswirtschafterin, Kräuterpädagogin und Naturgenussführerin bedeutet die Pflege des rund 2000 Quadratmeter großen Geländes rund um ihr Wohnhaus am Münsterweg zwar jede Menge Arbeit, aber das ist es ihr wert. Für sie ist das Fleckchen Erde nicht nur Beruf, sondern vor allem „Heimat“.

Die Natur befindet sich zwar gerade noch im Winterschlaf, lässt aber an einigen Stellen schon erahnen, welches Farben-, Duft- und Geschmackserlebnis in den kommenden Monaten auf die Gärtnerin, aber auch auf eventuelle Besucher zukommt.

Die Westfälischen Nachrichten werden sich während der Saison immer mal wieder am Münsterweg blicken lassen und besonders schöne Ecken und Ideen vorstellen.

Im ersten Teil der Serie steht die „Viola odorata“ im Mittelpunkt. Die Blütezeit des lilafarbenen „Wohlriechenden Veilchens“ ist fast vorbei, kleine Farbtupfer in Beeten und auf Wiesen sind Ende März aber noch zu sehen und auch zu riechen. Dass der zarte Duft in Parfüms und Kosmetika verwendet wird, verwundert nicht. Weniger bekannt ist seine Anwendung in der Volksheilkunde. „Früher war der blaue Sirup aus den Blüten ein bekanntes Hustenmittel“, erklärt Fornfeist. Aber nur Kenner wie die Kräuterpädagogin wissen, dass Veilchen essbar sind. „Die jungen, zarten Blätter passen gut in Salate oder Kräutersuppen, und die Blüten gehören zum Feinsten, was die Wildkräuterküche zu bieten hat“, lädt sie zum Verzehr ein.

„Ihr zartes Aroma verfeinert speziell Süßspeisen, Desserts und Kuchen“, hat Stefanie Fornfeist beobachtet. Ihr Tipp: Veilchenzucker. „Er färbt die Sahne lila ein“, weist sie darauf hin, dass das Topping nicht nur lecker schmeckt, sondern auch toll aussieht. Einfach mal ausprobieren! Rezept siehe unten.

Wichtig ist der Fachfrau, dass Kräuter- und Blütensammler nur das pflücken, was sie wirklich kennen. Und auch nur in kleinsten Mengen, am besten im eigenen Garten. Auch wenn das Veilchen nicht auf der Roten Liste der aussterbenden Pflanzenarten stehe, sollte nicht zuviel gerupft werden.

Während der Saison bietet Fornfeist Führungen und Kochkurse an. „Wegen Corona haben wir bis Ende Mai alles abgesagt“, bedauert sie. Sie hofft, dass die Sperre nicht allzu lange dauert und sie im Frühsommer starten kann. Dann hat sie nicht nur Grundwissen zu den Pflanzen, sondern auch die eine oder andere Anekdote parat. So erinnert sie an Kaiserin Joséphine, Napoleons Ehefrau, die das Veilchen liebte und an Rilkes und Goethes Gedichte über das Veilchen. „Goethe war wohl der erste Guerilla-Gärtner in Deutschland“, sagt sie schmunzelnd. Er soll auf seinen Spaziergängen gerne mal Veilchensamen in der Natur verteilt haben, fährt Stefanie Fornfeist fort.