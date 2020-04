Sie ist die Haupterschließungslinie für den Nahverkehrs und führt von Lengerich über Ladbergen, den FMO und Greven nach Münster: die R 51. Zum Jahresende 2021 läuft die Konzession aus. Der Kreis Steinfurt bereitet zurzeit die Ausschreibung für die erneute Vergabe vor. Die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen hat sich mit dem Thema befasst. Sie beantragt, dass der Gemeinderat unverzüglich eine Stellungnahme an den Kreis Steinfurt richtet, um die Interessen der Gemeinde zu wahren.

Die Forderungen: Die Fahrzeit wird zwischen Ladbergen und dem Hauptbahnhof Münster um mindestens zehn Minuten verkürzt. Eine Fahrzeitverlängerung um fünf Minuten durch die Aufnahme von Greven-Gimbte in die Linienführung darf nicht zu Lasten der Ladberger Fahrgäste erfolgen. Und: Die Fahrpreisgestaltung wird überarbeitet, gesenkt und gerechter gestaffelt, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und attraktiver zu gestalten.

Fahrtzeit verkürzen

Aus einem Artikel in den Westfälischen Nachrichten Anfang März haben die Grünen erfahren, dass die Stadt Greven eine Änderung der R51-Linie beantragt hat, um zukünftig Greven-Gimbte regelmäßig in den Linienverlauf einzubinden. Das habe für Ladbergen eine längere Fahrzeit zur Folge, die nicht hinnehmbar sei, schreibt die Fraktion in ihrer Antragsbegründung. „Im Gegenteil, das Interesse unserer Gemeinde ist es, die Fahrzeit über Greven nach Münster und zurück zu verkürzen, um die Linie attraktiver zu gestalten und so im Sinne des Klimaschutzes den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu stärken.“

Selbstverständlich sei die gewünschte Änderung der Stadt Greven nachvollziehbar und sicherlich auch berechtigt. Das dürfe aber nicht zu Lasten der Gemeinde Ladbergen erfolgen. Der Kreis Steinfurt müsse eine alternative Lösung finden. Die Zusage des Landrates, die Änderung mit in die Ausschreibung einzubeziehen, halte man für einseitig und nicht ausgewogen.