Die IT-Grundstruktur an der Grundschule steht. „Dafür ist ein technisch-pädagogische Konzept erstellt worden“, erläutert Henri Eggert im Telefongespräch mit der WN-Redaktion. Von der Bezirksregierung Münster gibt es jetzt Rückenwind in Form von Barem: 49 668 Euro fließen aus dem Digitalpakt Schüler als Fördermittel in die Gemeinde.

Wofür das Geld ausgegeben werden soll, weiß der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters: „Damit werden sieben Klassen ausgerüstet, die jeweils ein digitales Whiteboard erhalten.“ Kein Standardmodell, sondern „ein interaktives“, wie er hinzufügt. Was nichts anderes heißt, als dass zur Ausstattung ein Beamer samt Kamera gehört. „Das ermöglicht es beispielsweise, mit dem Finger auf der Tafel zu malen oder zu schreiben“, greift er den Begriff für das alte Schiefermodell auf.

Zum neuen Schuljahr werden die interaktiven Whiteboards in allen Klassen verfügbar sein. Davon geht Henri Eggert mit Blick auf den Zeitplan aus. „Die Ausschreibung wird vorbereitet, bis zu den Sommerferien sollte die Montage erledigt sein“, ist er optimistisch. Der Eigenanteil der Gemeinde (das Land übernimmt 90 Prozent der Kosten) beläuft sich auf rund 5500 Euro.

Der Fördertopf der Bezirksregierung umfasst insgesamt rund 146 Millionen Euro. Nicht nur für Grundschulen, sondern für alle Schulformen, betont Andreas Winnemöller auf Nachfrage. Kommunen, die noch unschlüssig sind, stehen nicht unter Zeitdruck. „Anträge sind noch möglich“, so der Pressesprecher der Bezirksregierung im Telefonat mit den Westfälischen Nachrichten. Der Topf sei nicht leer.