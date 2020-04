In Ladbergen ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen nach Angaben des Kreises Steinfurt am Donnerstag von sieben auf sechs gesunken. Um die Ausbreitung der Pandemie zu unterbinden, werden auch im Heidedorf regelmäßige Kontrollen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachdienstes Ordnung und Sicherheit durchgeführt. Das bestätigt Heike Peters im Telefongespräch mit den Westfälischen Nachrichten .

Diese Gänge würden seit mehreren Wochen durchgeführt, so die Fachdienstleiterin. Dabei hätten die Kollegen nicht nur potenzielle Treffpunkte wie den Friedenspark und Spielplätze auf ihrer Liste. Mit Blick auf das zurückliegende Osterwochenende spricht sie den Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein Lob aus: „Das ist alles sehr diszipliniert gelaufen. Eine Ansprache durch die Kolleginnen und Kollegen war nur in ganz wenigen Fällen erforderlich.“ Die betreffenden Personen seien sehr einsichtig gewesen.

Als die Kontrollgänge aufgenommen wurden, gehörten auch die noch geöffneten Einzelhandelsgeschäfte zu den Zielen. Von Kontrollen will Heike Peters in diesem Zusammenhang nicht sprechen. „Die Kollegen sind in die Läden gegangen, haben sich mit den Händlern unterhalten. Dabei ist dann nur ganz vereinzelt mal ein Tipp notwendig gewesen, was in Sachen Hygiene noch besser gelöst werden könnte und das auch nur in den ersten Tagen“, fasst sie die Rückmeldungen zusammen.

Bis Ende des Monats werden die Mitarbeiter des Ordnungsamts weiter im Ort unterwegs sein. Nicht nur an den Wochenenden, sondern auch an den Werktagen.

Kontrollen werden mindestens bis Ende April fortgesetzt.

Gearbeitet wird nach Angaben der Fachdienstleiterin in zwei Schichten. Und auch Homeoffice gehöre mittlerweile zum Arbeitsalltag in der Ladberger Verwaltung.