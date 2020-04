Dass in München die 187. Wiesn der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, ist seit vergangenen Dienstag offiziell. Nun steht auch fest, dass es 2020 in Ladbergen kein Oktoberfest geben wird. Helmuth Golland bestätigte das am Freitag gegenüber den Westfälischen Nachrichten.

Er ist Mitglied des Elferrates, der die Großveranstaltung erstmals im vergangenen Jahr organisiert hatte. Die Entscheidung sei gefallen, weil derzeit „alles zu unsicher“ sei, um noch am weißblauen Event festzuhalten. „Wer würde denn jetzt Karten erwerben“, stellt Golland angesichts der Tatsache, dass bis Ende August ohnehin schon alle Großveranstaltungen im Land untersagt sind, eine eher rhetorische Frage.

Der Start des Vorverkaufs wäre in normalen Zeiten das gewesen, was für den Elferrat als nächstes angestanden hätte. Bei einer geeigneten Veranstaltung Anfang/Mitte Mai hätte das über die Bühne gehen sollen. 2019 seien so schnell rund 50 Prozent der Karten unters Feiervolk gebracht worden. Der Rest sei dann bis zum Fest weggegangen, sodass am 5. Oktober das 8. Ladberger Oktoberfest in der Lönshalle ausverkauft vermeldet werden konnte.

Auch für den 19. September – dann hätte wieder mit Musik, Bier und was sonst noch zu einem zünftigen Volksfest dazugehört gefeiert werden sollen – war schon vieles vorbereitet. Die Halle sei ebenso gebucht gewesen wie die Band, so Helmuth Golland. „Das müssen wir alles wieder absagen.“ Er versichert, dass das Coronavirus aber nicht nachhaltig Wirkung beim Elferrat hinterlassen wird. Soll heißen: 2021 soll es wieder ein Oktoberfest in Ladbergen geben.

Und da der Elferrat in erster Linie eine karnevalistische Institution ist, blickt Golland bereits in den November voraus: „Am 11.11. können wir hoffentlich das Rathaus stürmen.“ Als kleinen Trost für das ausgefallene Oktober werde dann vielleicht das ein oder andere Bier mehr getrunken.