Erinnerungen an ein Museum

Ob es ihm schwer gefallen sei, in den Erinnerungen zu kramen, um das Heft im DIN A4-Format zu füllen? Der 81-Jährige schüttelt den Kopf. „Das Museum auszuräumen war schlimmer“, sagt er. Dass sich niemand gefunden habe, der etwas Freizeit – „nur ein paar Stunden“ – investieren wollte, um Besucher durch die Ausstellung zu führen, „finde ich schade“. Auch mit Blick darauf, dass so ein guter Geist keine Ausgaben gehabt hätte.

Aus und vorbei. Entstanden ist der „Rundgang“ durch seine Mitarbeiter im Verein Familienforschung Tecklenburger Land. Ein Bekannter habe ihn angesprochen, ob so ein Heft nicht eine schöne Reminiszenz an das ehemalige Schuhmachermuseum sei. Dass der Schuhmachermeister sofort „Ja“ gesagt hat, verwundert nicht.

Gerade weil Fritz Lubahn mit Herz und Seele dabei ist, hat sich die Arbeit am Heft über ein halbes Jahr erstreckt. „Es war schwer auszuwählen, was in die 36 Seiten hineindarf“, gibt er im Gespräch mit den WN unumwunden zu.

Auch wenn viele großformatige Bilder mit kurzen, anschaulichen Erläuterungen den „Rundgang“ dominieren – ohne eine Einführung wäre die Broschüre aus Sicht von Fritz Lubahn nicht komplett gewesen. Wer den Ladberger kennt, weiß, dass es ihm ausschließlich um sein geliebtes Handwerk geht. Und dessen Geschichte wird, in gebotener Kürze, präsentiert.

Die ehemaligen Exponate sind in alle Winde zerstreut, um es mit einem alten Sprichwort zu beschreiben. Im Mühlenhof Münster sind Ausstellungsstücke zu finden, ebenso im Heimatmuseum Kinderhaus, im städtischen Museum Weißenfeld in Sachsen und in Pirmasens. Ein Sammler aus Herne hat sich gerne bedient, zwei Maschinen sind nach London verschifft worden und das Thema Maßschuhmacher ist jetzt in der schwedischen Hauptstadt Stockholm präsent.

„Einige große Eisenteile sind verschrottet worden.“ Der Stimme des 81-Jährigen ist anzumerken, dass ihm das leid abgegangen ist. Aber jetzt gibt es den „Rundgang durch das Schuhmachermuseum als Erinnerung an die 22-jährige Geschichte des Museums.

Wer den „Rundgang“ erwerben möchte, erhält ihn für fünf Euro in der Dorfbuchhandlung.