Sport und Spaß mit Abstand erlaubt

Nach wochenlangen Kontaktverboten und Einschränkungen – kurz: dem Lock-Down – sind immer mehr Lockerungen in Kraft getreten. Was wieder erlaubt ist und in welcher Form, das hat die Gemeindeverwaltung Lienen in einer Mitteilung an die Bürger zusammengefasst.

Das Wichtigste ist sicher, dass man sich in Lienen, aber auch in Ladbergen wieder treffen und soziale Kontakte pflegen darf, wenn auch nur mit Menschen aus zunächst einem weiteren Haushalt. Die Kinder, aber auch die Erwachsenen können wieder Sport treiben – draußen und kontaktlos. Die Gastronomie hat wieder geöffnet, Hotels, Ferienwohnungen und der Campingplätze freuen sich auf die ersten Gäste. Die Gastwirte nehmen Reservierungen, nicht nur an den Wochenenden, sondern an allen Öffnungstagen, auf. Die jeweiligen Öffnungszeiten sollten direkt bei den einzelnen Gaststätten erfragt werden. Tischreservierungen helfen, Warteschlangen zu vermeiden und das eingeschränkte Platzangebot zu koordinieren.

„ „Das Virus ist weiterhin da und seine Verbreitung muss eingedämmt werden. „Das Virus ist weiterhin da und seine Verbreitung muss eingedämmt werden. “ Bürgermeister Arne Strietelmeier

Was ist noch geöffnet? Frisöre, Fitnessstudios und Geschäfte dürfen Dienstleistungen und Waren anbieten. Auch dort muss aber ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

Speziell für Lienen: Insbesondere die Kinder fiebern schon der Öffnung des Freibades entgegen, hier muss allerdings noch ein wenig Geduld aufgebracht werden. Die Bäder und Wasser GmbH ( BWG ) plant für das Hallenfreibad eine Öffnung nach Pfingsten, selbstverständlich mit entsprechendem Schutzkonzept. Über den konkreten Start informiert die BWG rechtzeitig über die WN und die Sozialen Medien.

Die Kinder besuchen wieder die Schulen – ein normaler Schulalltag ist allerdings noch nicht möglich. Hier wird es bis zu den Sommerferien nur eingeschränkte Präsenzzeiten für alle Schüler geben. Eine entsprechende Regelung für Kitas und Kindertagespflege wird in naher Zukunft erwartet. In der Freizeit ist der Besuch der Spielplätze möglich, allerdings bleibt in Lienen der Matschspielplatz am Dorfteich zunächst weiter geschlossen. Ebenfalls in Lienen ist die Sperrung des Thieplatzes mit Flatterband aufgehoben und auch dort kann man wieder gemütlich sitzen und Eis essen. Während das Picknicken mit der Familie und Personen aus einem weiteren Haushalt wieder erlaubt ist, ist das Grillen in öffentlichen Anlagen weiterhin verboten.

„Auch bei den vielen erfreulichen Lockerungen bleibt das Gebot der Stunde: „Das Virus ist weiterhin da und seine Verbreitung muss eingedämmt werden“, mahnt Lienens Bürgermeister Arne Strietelmeier zu umsichtigem Verhalten mit einem Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Menschen und dem Tragen von Mundschutz, wo dieser Abstand nicht eingehalten werden kann.