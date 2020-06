Rat tagt in der Sporthalle I an der Jahnstraße

Ladbergen -

Nach monatelanger Corona-bedingter Sitzungspause tagt am Donnerstag, 18. Juni, wieder der Ladberger Rat. Die Sitzung ab 19 Uhr findet in der Sporthalle I an der Jahnstraße statt, damit Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit die notwendigen Abstandsregeln einhalten können.