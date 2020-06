Zusätzlicher Mast für Ladbergen kommt

Ladbergen -

Gute Nachrichten für die Teilnehmer an der Aktion „Wir jagen Funklöcher“: Die Telekom wird weitere 180 Bewerbungen in ihr Ausbauprogramm 2021/2022 aufnehmen und mit LTE versorgen. „Ich freue mich für die Kommunen, die sich an ‚Wir jagen Funklöcher‘ beteiligt haben und die jetzt zum Zug kommen“, wird Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Mit dabei ist Ladbergen.