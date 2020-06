„Mit Freunden die Faszination Golf erleben“, so lautet seit drei Wochen das Motto einer Aktion im Golfclub Tecklenburger Land. Ziel ist es nach Angaben der Organisatoren, Menschen, die den Golfsport aufgrund nach wie vor gängiger Vorurteile bislang vielleicht noch gar nicht im Blick hatten, davon zu überzeugen, dass derartige Klischees „nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben“.

So sei Golf weder ein Sport nur für Ältere (im Golfclub Tecklenburger Land sind die Spieler nach Vereinsangaben zwischen fünf und über 90 Jahre alt), noch ausschließlich für einen „elitären“ Kreis der Gesellschaft. Vielmehr entwickle sich Golf auch in Deutschland langsam zu einem Volkssport, was in anderen Ländern (Niederlande, Österreich, Belgien) längst der Fall sei.

Hineingeschnuppert in die Golfwelt haben laut Pressemitteilung mittlerweile schon weit über 40 Interessenten. Um dabei zu sein, genügt ein Anruf im Clubbüro ( 0 54 55/20 80 010) oder eine Nachricht über die Clubhomepage (www.Golfclub-Tecklenburg.de) mit der Angabe eines Wunschtermins. Den Interessenten wird ein „Pate“ zur Seite gestellt, der ihnen in einer kleinen Gruppe bei drei Terminen für jeweils zwei Stunden einen ersten Eindruck vom Golf vermittelt. Paten sind Clubmitglieder, die über Erfahrung im Turniersport verfügen, oder ausgebildete Golftrainer. Die Teilnahme ist kostenfrei. Schläger, Bälle und alle sonstigen, erforderlichen Materialien werden zur Verfügung gestellt.

Besonders attraktiv sei das Angebot für kleine Freundesgruppen, Sportgruppen anderer Sportarten oder auch Familien, so die Organisatoren weiter. „Die lockere Atmosphäre lädt dann zu kleinen Wettspielen ein. Wer schlägt den Ball am weitesten, genauesten, oder locht auf dem Grün mit den wenigsten Schlägen ein.“ Nachdem eine Gruppe zunächst einen kleinen „Long Drive-Wettbewerb“ ausgetragen hat, folgt das Chippen. Danach geht es schließlich über die ersten beiden Bahnen der Anlage.