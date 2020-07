Was mit leisem Rauschen auf eine Geschwindigkeit von bis zu 135 Stundenkilometern kommt, ist ein Renault Zoe, laut Kattmann das erste von fünf Elektrofahrzeugen im Dienste der Verwaltung. Der Wagen werde für Fahrten im Ort, aber auch zur Kreisverwaltung in Steinfurt oder zur Bezirksregierung in Münster genutzt, erklären Eggert und Kattmann. Schlapp machen wird der Zoe unterwegs nicht, zumindest nicht, wenn er regelmäßig aufgeladen wird. Die 50-kWh-Batterie gewährleiste eine Reichweite von maximal 390 Kilometern, so dass auch eine längere Dienstreise möglich sei, ist Kattmann überzeugt.

Die Klimaschutzmanagerin ist hinter dem Steuer in ihrem Element, weist auf die vielen Vorteile des Autos hin. Dazu gehört auch, dass es bis zu einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern Fußgänger und Radfahrer mit einem künstlich erzeugtes Geräusch auf sich aufmerksam macht.

Vorbehalte, dass der Wasserverbrauch bei der Gewinnung des Lithiums für die Batterie enorm hoch sei, lässt Kattmann nicht gelten. Laut einer Berechnung des Helmholtz-Instituts für elektrochemische Energiespeicherung würden für das Lithium eines 64-kWh-Akkus 3840 Liter Wasser verdunstet. „Das entspricht dem Wasserverbrauch bei der Produktion von 250 Gramm Rindfleisch, zehn Avocados, 30 Tassen Kaffee oder einer halben Jeans“, gibt sie zu bedenken.

Kattmann sieht die E-Fahrzeuge als „rollende Statements für den Klimaschutz“. Vor gut zwei Jahren habe der Gemeinderat beschlossen, Fördermittel für die teilweise Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektromobilität als investive Maßnahme im Rahmen des Klimaschutzmanagements zu beantragen, fährt sie fort. Der Austausch erfolge im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzepts der Gemeinde und in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern des Bauamts und des Bauhofs.

Ein Transporter für den Bauhof ist bestellt und wird Ende des Jahres geliefert. Er wird zu 80 Prozent mithilfe von Landes- und EU-Mitteln gefördert.