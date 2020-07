Immer mehr Bürgerinnen und Bürger kommunizieren über internetfähige Geräte – vom PC über Tablet, Laptop und Handy bis zum Smart-TV. Immer häufiger werden auch Videos und Fotos verschickt sowie TV-Mediatheken und Musik-Dienste genutzt. Das erfordert zukunftsfähige und verlässliche Bandbreiten, die das Glasfasernetz der Teutel, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL), bietet.

Wie sehr die Teutel den Bedarf der Bürger deckt, zeigt das rasante Wachstum, heißt es in einem Bericht des Unternehmens. Wurde Mitte Februar der 5000. Kunde geehrt, wird nun, nur ein paar Monate später, der 6000. Kunde angeschlossen: Mario Wichmann und Marjon Koch-Wichmann aus Ladbergen. Zur Feier des Tages überreichten Bürgermeister Udo Decker-König und Klaus Brüggenolte , Vertreter der Teutel, einen Blumenstrauß sowie ein Überraschungsgeschenk.

„ Durch den Ausbau des Glasfasernetzes haben wir einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität geleistet. " Bürgermeister Udo Decker-König

„Für uns war schnell klar, auf das Angebot der Teutel zu setzen: Zum einen ist sie ein regionales Unternehmen, zum anderen bietet uns kein anderes Telekommunikationsunternehmen so zuverlässig die Bandbreiten an“, erläutern die Eheleute. Auch Bürgermeister Udo Decker-König ist zufrieden: „Durch den Ausbau des Glasfasernetzes haben wir einen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität geleistet und sichern den Unternehmen vor Ort einen Standortvorteil. Ich bin froh, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot auch annehmen.“

Klaus Brüggenolte, Vertrieb Breitband der Teutel, erinnert in diesem Zusammenhang an die aktuelle Aktion in Ladbergen. Bei Anmeldungen bis zum 24. Juli gibt es die Hausanschlusserstellung zum Vorzugspreis von 59 Euro (abzüglich drei Prozent Mehrwertsteuersenkung). Der reguläre Preis beträgt nach der Aktion wieder 990 Euro.

Derzeit baut die Teutel im Kern von Lengerich das Glasfasernetz weiter aus. Auch in Tecklenburg soll der Ausbau bald starten, sofern die Nachfragebündelung positiv verläuft. So arbeitet die Teutel bereits heute daran, schon bald den 7000. Kunden zu begrüßen. Klaus Brüggenolte ist optimistisch: „Das sollte in diesem Jahr noch klappen, denn die Zukunft der digitalen Infrastruktur gehört der Glasfaser.“