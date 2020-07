Beim Minikickerturnier des Jugendzentrums (JZ), das am Montag unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung ausgetragen wurde, gab es gleich zwei Sieger. Wie JZ-Leiterin Regina Storck in einer Pressemitteilung schreibt, spielten im Finale Lukas Klaassen und Linus Kersten gegeneinander. Lukas gewann, aber da Linus nur knapp hinter ihm in der Gesamtwertung lag, beschlossen die Jungs, sich den Pokal zu teilen. Er soll wöchentlich seinen Aufenthaltsort wechseln.

Außerdem weist Regina Storck darauf hin, dass für die Fahrt zum Ketteler Hof am Samstag, 11. Juli, noch Anmeldungen angenommen werden. Dank der Unterstützung der Familienstiftung kostet die Teilnahme an der Familienfahrt, an der Kinder nur mit einem Erziehungsberechtigten teilnehmen können, zehn Euro.