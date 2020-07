Aufpolierte Erinnerungskultur

„Eine sehr gelungene Sache“, schwärmt Heinz Lagemann , um unvermittelt ernst zu werden. „Wie lange hält das jetzt, bestimmt 20 Jahre“, will der Heimatfreund von Markus Rüße und Manuel Rosenthal wissen. Die beiden Mitarbeiter der Firma Naturstein Häder schauen sich kurz an, nicken. „20 Jahre bestimmt“, sagt Markus Rüße dann.

Heinz Lagemann nimmt es erfreut zur Kenntnis, doch seine Neugierde ist noch nicht befriedigt. Schließlich ist das Ehrenmal an der evangelischen Kirche in diesem Jahr 147 Jahre alt. Die Restaurierung, so erzählt er, sei überfällig gewesen. Den letzten Anstoß dazu hat im vergangenen Jahr NRW-Bauministerin Iris Scharrenbach gegeben, als sie Ladbergen besuchte. „Sie hat was von einem Förderprogramm erzählt“, berichtet der Heimatfreund. Und da hat er ganz große Ohren gemacht.

2000 Euro sind vom Land als Fördermittel in die Restaurierung geflossen. „Bei unserer Goldhochzeit vor vier Jahren haben wir dafür gesammelt. Das Geld habt ihr doch noch?“ Marlies Fangmeyer vom Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde ist einen Moment überrumpelt. „Ja sicher“, sagt sie dann.

Das Ehrenmal ist schon das dritte Objekt in Ladbergen, das mit Landesmitteln wieder hergerichtet worden ist. Zuerst war der 1000-Jahr-Stein dran dann der Handelsstein von 1246. Jetzt also das Ehrenmal. „Im nächsten Jahr“, das verspricht der Vorsitzende des Heimatvereins, „machen wir weiter, das Landesprogramm läuft ja bis 2022.“ Was dann restauriert werden soll? „Wir finden schon was“, hat er sich darüber noch nicht groß Gedanken gemacht.

Auslöser für die Aufstellung der Kreuzstele aus Baumberger Sandstein an der evangelischen Kirche war der Deutsch-Französische Krieg 1870/1871. Nach dessen Ende wurde in Ladbergen der Kriegerverein gegründet, 1873 dann das Ehrenmal errichtet. Damit nicht genug. „Auf dem Hof Schulte wurde eine Siegeseiche gepflanzt und ein Siegesstein gesetzt“, erzählt der Heimatfreund. Aus und vorbei, nachdem im Jahr 1942 ein Flugzeug auf den Hof abgestürzt ist.

Lothar Kröner, Geschäftsführer des Heimatvereins, freut sich über einen Abguss des Wappens, den ihm die beiden Restauratoren überreichen. Die Kreuzstele gehört übrigens nicht der Kirchengemeinde. „Ich habe nachgeschaut. Es gibt nur einen Beschluss des Presbyteriums, dass das Ehrenmal an der Kirche errichtet werden darf“, berichtet Marlies Fangmeyer. „Die Gemeinde wollte es auch nicht haben, da haben wir vom Heimatverein es übernommen“, blitzt der Schalk aus Heinz Lagemanns Augen.