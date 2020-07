Sehr schnell nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte sich ein erster Menschen in Ladbergen mit Sars-CoV-2 infiziert. Keine vier Wochen später, zu Ostern , hatten sieben Mitbürgerinnen und Mitbürger mit dem Coronavirus zu kämpfen. Das war, laut Statistik des Kreises Steinfurt, die Höchstzahl an betroffenen Personen im Heidedorf.

Vor acht Wochen, am 24. Mai, erscheint in der täglichen Übersicht der Kreisverwaltung für Ladbergen dann wieder die Null. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Stand Freitagmittag befanden sich im Kreisgebiet elf Infizierte in Isolierung. Je eine Person in Emsdetten, Greven, Lotte, Rheine und Steinfurt, jeweils drei Personen in Ibbenbüren und Recke.

Bereits zwei Tage früher als in Ladbergen tauchte in der Übersicht des Kreises in Lienen die Null auf. Allerdings ist am 2. Juli wieder ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch in Lienen in häusliche Quarantäne geschickt worden. Am 13. Juli erscheint dann in der Tagesmeldung des Kreises für Lienen wieder die Null bei der Zahl der Infizierten.

In Lengerich ist seit dem 1. Juni, in Tecklenburg seit dem 2. Juni kein Infizierter mehr in der Statistik aufgelistet worden. Insgesamt 1361 Menschen haben sich bislang im Kreisgebiet nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. 1266 von ihnen sind wieder gesund, heißt es in der Übersicht aus Steinfurt. Umgerechnet sind in den 24 Städten und Gemeinden 304 Infektionen pro 100 000 Einwohner gezählt worden.

84 Frauen und Männer haben den Kampf gegen das Virus verloren und sind verstorben.