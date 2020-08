Ladbergen -

Vor fünf Jahren hat der Schützenverein Hölter die erste Weiche gestellt, damit in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen gebührend gefeiert werden kann. Was damals niemand ahnte: SARS-CoV-2 lässt eine Jubiläumsfeier nicht zu. In Zusammenarbeit mit dem Verein lassen die Westfälischen Nachrichten die zehn Dekaden Vereinsgeschichte Revue passieren.