Am vergangenen Wochenende wäre normalerweise das große Jubiläumsschützenfest zum 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins Ladbergen-Hölter gewesen. Dieses musste auf Grund der Corona-Pandemie ausfallen, jedoch wollte man mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal zumindest einen Teil der Tradition wahren, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Wegen der behördlichen Vorgaben fand die Kranzniederlegung am im kleinen Kreis statt. Die Offiziere, der geschäftsführende Vorstand und das Königspaar gedachten stellvertretend für den gesamten Schützenverein der Gefallenen der Weltkriege.

Andreas Oelrich erinnerte in seiner Ansprache an die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit, aber auch an die heutigen Schicksale und Herausforderungen, insbesondere durch die derzeitigen Corona-Auswirkungen. Umso wichtiger sei es, als traditioneller Verein ein Zeichen zu setzen, verantwortungsbewusst mit den aktuellen Umständen umzugehen, aber auch optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Der Schützenverein Hölter wird als Erinnerung an das 100-jährige Bestehen eine Jubiläumsschrift herausbringen, die sich im Druck befindet und Mitte August fertiggestellt sein wird. Wo sie erhältlich ist, wird noch bekanntgegeben.