Zum 1. August begrüßte die Nosta-Gruppe insgesamt 21 neue Auszubildende im Unternehmen. Wie in den vergangenen Jahren hält der familiengeführte Logistikdienstleister aus Osnabrück laut Pressemitteilung auch in diesem besonderen Jahr an seinem Anspruch fest, möglichst vielen jungen Menschen eine verlässliche Ausbildung zu bieten. Für sein konsequentes Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung hat das Unternehmen jüngst eine Auszeichnung vom Kultusminister des Landes Niedersachsen erhalten.

Aktionsreiche Kennenlerntage im Rahmen der Azubi-Einführung boten in der ersten Augustwoche spannende Einblicke für die Logistikneulinge. Am ersten Tag stand Teambuilding in einer regionalen Eventlocation unweit der Verwaltungszentrale auf der Tagesordnung. Der informative Part kam beim Azubi-Kickoff mit Sicherheitsschulungen, einer Lagerführung sowie einer Einführung in die Technik eines Lkw nicht zu kurz, heißt es weiter.

Die Nosta-Gruppe bietet ein Spektrum von insgesamt zehn Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Logistikbranche an. Sowohl die Auszubildenden aus dem kaufmännischen als auch dem gewerblichen Bereich schnuppern in unterschiedliche Tätigkeitsfelder des Logistikgeschehens hinein. So lernen sie nicht nur die Arbeit in der Disposition, der Abrechnung oder im Lager kennen, sondern können auch Einsätze an anderen nationalen und internationalen Standorten des Unternehmens wahrnehmen.