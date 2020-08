Was summt und brummt denn da?

Mit seiner neuen Mitmach-Aktion „Insektensommer“ will der Nabu die Häufigkeit und Verbreitung von Marienkäfer, Stinkwanze und Co. bundesweit erfassen. Jeder kann mithelfen – Infomaterial stellt die Umweltorganisation reichlich zur Verfügung. In einem Selbstversuch haben wir uns Lupe, Fotoapparat und Schreibzeug geschnappt und im Garten umgesehen.

Dass der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in diesem Jahr erstmals zum Insektenzählen aufruft, kommt mir sehr gelegen: Haben wir doch das vernachlässigte Rosenbeet in unserem Garten vor ein paar Wochen zu einem bunten Blühstreifen umgestaltet, in und über dem es jetzt emsig sirrt und brummt. Zwar kann ich gerade mal eine Handvoll der kleinen Krabbeltiere voneinander unterscheiden – aber wer nicht wagt, der nicht dazulernt. Also: Ab nach draußen.

Lange zu warten brauche ich nicht an dem windstillen Augustnachmittag. Mit schwungvoller Eleganz lässt sich ein pelziges, geflügeltes Etwas mitten auf eine knallrote Klatschmohnblüte plumpsen, die sich daraufhin unter dem Gewicht des pummeligen Besuchers bedenklich gen Boden neigt. „Klarer Fall: eine Hummel“, fühle ich mich auf sicherem Terrain. Bleibt nur die Frage: welche Art?

Unglaubliche Vielfalt an Insekten

Der Nabu scheint zu ahnen, dass die unglaubliche Vielfalt der Insekten die Teilnehmer der neuen Aktion „Zählen, was zählt“ vor eine nicht zu unterschätzende Herausforderung stellen dürfte – rund 33 000 Arten sollen allein bei uns heimisch sein, weltweit wurden bisher mehr als eine Million Arten Kerbtiere wissenschaftlich beschrieben. Allerdings konzentrieren sich die Organisatoren bei den angesetzten zwei Beobachtungszeiträumen des Insektensommers auf jeweils acht „Top-Insekten“ die jeder, der mitmacht, sich vorher einprägen kann und auf die er dann ein besonderes Augenmerk richten soll.

Während bei der ersten Zählung im Frühsommer unter anderem die Steinhummel im Fokus stand, ist es bei der zweiten Zählung die Ackerhummel. Ganz langsam friemele ich das Smartphone aus der Hosentasche, öffne die kostenlos vom Nabu zur Verfügung gestellte Bestimmungs-App und vergleiche die Fotos auf dem Display mit dem drolligen Hautflügler, der da direkt vor meiner Nase von Blüte zu Blüte fliegt. Und, na wer sagt’s denn: Es handelt sich tatsächlich um die gesuchte Ackerhummel – Volltreffer!

Nachdem ich eine Stunde lang unser Wildblumenbeet observiert habe, bin ich um einige sechsbeinige Bekanntschaften – oder zumindest Begegnungen – reicher. Neben etlichen Honigbienen, die vor allem die Kornblumen aufsuchten, diversen Ameisen, noch mehr Blattläusen und vier gleichzeitig über das Blütenmeer flatternden Kohlweißlingen hat mich besonders eine Horde kleiner, schmaler, vorne türkis, hinten violett schillernder Käfer fasziniert. Bei der anschließenden Recherche habe ich dann allerdings erfahren, dass es sich keineswegs um Käfer, sondern um parasitär lebende Goldwespen handelt.Wieder was dazugelernt.