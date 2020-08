Am Mittwoch, 19. August. steht der Friedenspark im Zeichen der Wirtschaft. Um 17 Uhr stellt sich die Grüne Kandidatin für das Landratsamt im Kreis Steinfurt in Ladbergen vor. Birgit Neyer ist die einzige Frau, die für dieses Amt kandidiert. Sie schreibt in einer Pressemitteilung, dass sie als Frau vieles anders machen möchte. Seit Jahren arbeitet sie bereits als Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mBH sehr erfolgreich für den Kreis und ist im Kreis sowohl mit der heimischen Wirtschaft als auch mit ihren Kollegen in der Kreisverwaltung sehr gut vernetzt. Birgit Neyer will aus erster Hand über die Auswirkungen und die Chancen der Pandemie auf die heimische Wirtschaft berichten.

Die Ladberger Grünen hoffen an diesem Tag auch auf viele Informationen über die bundesweiten Entwicklungen und neue Geschichten aus Berlin. Nach ihrem Besuch im vergangenen Jahr kommt Katharina Dröge erneut zu Besuch. Sie wuchs in Ladbergen auf, lebte bis zu ihrem Abitur, das sie 2004 am Tecklenburger Gymnasium ablegte, im Heidedorf. Noch während ihrer Schulzeit trat sie in die Partei ein und gründete die „Grüne Jugend“ in Ladbergen. Geprägt wurde die Politikerin durch ihren Vater, der sich lange Jahre im Gemeinderat Ladbergen für die Grünen stark machte.

„Auch heute noch sind wir die Einzigen, die die Themen Umwelt- und Klimaschutz richtig anpacken. Außerdem ist unsere Partei das richtige Gesamtpaket, bei dem Ökologie und Ökonomie zusammen gedacht werden“, wird die junge Politikerin, die sich gerne an ihre Zeit in Ladbergen erinnert, in der Pressemitteilung zitiert. „Als Kind war es für mich ein super Ort. Hier konnte ich reiten und in der Natur sein“.

Nach dem Abitur ging sie nach Köln, studierte Volkswirtschaftslehre, wurde Landesvorsitzende der „Grünen Jugend“ und anschließend Vorsitzende der Grünen in Köln. 2013 zog Katharina in den Bundestag ein. Dort ist sie Parlamentarische Geschäftsführerin und Mitglied im Fraktionsvorstand der Grünen. Außerdem ist sie Sprecherin für Wettbewerbspolitik sowie für Handelspolitik und antwortet daher regelmäßig auf die Reden von Wirtschaftsminister Altmaier.

Die Grünen hoffen, dass die Veranstaltung draußen stattfinden kann, weisen aber darauf hin, dass die Corona-Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Sie bitten die Besucher, Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und die Abstandsregeln einhalten. Stehtische und Picknickdecken laden zum Verweilen ein. Wer möchte, kann eine Sitzgelegenheit mitbringen. Für Getränke wird gesorgt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Sporthalle I verlegt. Die Grünen hoffen, dass viele Bürger kommen. Sie machen deutlich, dass zwischen Ökologie und Ökonomie kein „oder“ gehört, sondern beides unmittelbar zusammenhängt und dann neue Chancen eröffnet,“ heißt es in der Pressemitteilung