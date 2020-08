Süß, würzig oder richtig scharf

Für Stefanie Fornfeist gehören sie zu einem schönen Garten einfach dazu: Blüten in all in ihrer Farbenpracht. Ob blau, rot, orange oder gelb, ohne die bunten Blättchen wäre in ihren Augen der Heimatgarten am Münsterweg nichts. Blühpflanzen sind der Hingucker schlechthin, das würden wohl die meisten Besucher unterschreiben. Dass man viele Blütenblätter aber auch essen kann, erklärt die Kräuterpädagogin und Hauswirtschafterin beim fünften Besuch unserer Zeitung in der Anlage, der Hitze und Trockenheit aktuell sehr zusetzen.

„Die Ringelblumenblüte schmeckt süß“, verrät Fornfeist. „Und sie ist ein günstiger Ersatz für Safran“, rät die Fachfrau, den heimischen teuren Safrankrokus auszuprobieren, um Gebäck, Sirup oder Gelee gelb zu färben.

„ Die Ringelblume ist der Safran vor der Haustür. Die Ringelblume ist der Safran vor der Haustür. “ Stefanie Fornfeist

Auch Königskerze, Dost (das ist der heimische Majoran), Borretsch, Berglauch, Mohn- und Kornblume, Zucchiniblüte, Löwenmäulchen und viele weitere Blättchen schmecken, allerdings nicht süß. Einige geben den Speisen eine leicht herbe, andere eine würzige oder scharfe Note. Blüten sind auf einem leichten Sommersalat (siehe Rezept) also nicht nur eine Augenweide, sondern sorgen auch für ein besonderes Geschmackserlebnis.

Einmal mehr stellt Stefanie Fornfeist klar, dass einige Blüten giftig sind. Sie rät dazu, sich vor dem Naschen intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Wenn sie nicht zu 100 Prozent sicher sind, lassen sie die Blüten lieber stehen“, warnt sie vor dem Genuss.

Dass viele Blüten essbar sind, sei keine Entdeckung der Sterneköche, weist sie darauf hin, dass Blüten und Knospen schon immer auf den Speiseplan gehörten. Beispiele seien Kapern, Blumenkohl, Brokkoli oder auch Artischocken, die Knospen oder Blütenstände der jeweiligen Pflanzen seien.

Die Kräuterpädagogin schätzt nicht nur den Geschmack, sondern auch die heilende Wirkung vieler Blüten. Ringelblume, Kapuzinerkresse, Holunder oder Linde werden auch medizinisch genutzt. So steckt in Wundsalben Ringelblume, Lindenblüte findet Verwendung, um Fieber zu senken, Kapuzinerkresse wirke antibakteriell und komme bei Halsschmerzen und Harnwegsinfektion zum Einsatz, weiß Fornfeist, dass viele pharmazeutische Präparate sich ebenfalls im Garten bedienen. „Auch vor diesem Hintergrund konnte ich die Pflanzen völlig neu entdecken“, beschreibt sie ihr Hobby, das sie zum Beruf gemacht hat.

Die Fachfrau warnt übrigens trotz des heißen und trockenen Wetters davor, im Garten zu viel zu wässern. Die meisten Pflanzen seien robuster, als man glaubt, hat sie beobachtet.