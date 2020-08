Der Bedarf eines Mehrzweckraumes für die Ladberger Sportvereine wird seitens der Vereine schon über einen längeren Zeitraum signalisiert. Da mittlerweile auch das evangelische Gemeindehaus als Übungsraum nicht mehr zur Verfügung steht, ist der Bedarf noch weiter angestiegen. Die SPD-Fraktion sieht einen Anbau an die jetzige Sporthalle II als am sinnvollsten an. Gespräche zwischen dem Gemeindesportverband, den Vereinen und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kötterheinrich habe es bereits gegeben, teilen die Sozialdemokraten mit.

Es sei passend, dass im Juli vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW kurzfristig das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ ins Leben gerufen worden sei. In einem Gespräch mit der Bezirksregierung Münster wurde mitgeteilt, dass sich dieses Förderprogramm an die Kommunen und nicht wie das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ an die Sportvereine richtet.

„Fördermittel für Projekte zu generieren ist für mich als langjähriger Fraktionssprecher im Rat der Gemeinde Ladbergen und aufgrund meiner langjährigen Verwaltungserfahrung nicht neu, damit beschäftige ich mich bei sämtlichen Anträgen. Bereits die SPD-Anträge zum Dorfinnenentwicklungskonzept, zur Erweiterung der Arena 12+ und zum Wirtschaftswegekonzept sind unter anderem durch Fördermittel finanziert worden“, erläutert Kötterheinrich.

Für das Jahr 2020 ist eine Förderung von 100 Prozent vorgesehen. Ein entsprechender Förderantrag ist bis zum 16. Oktober zu stellen und zuvor ein entsprechender Ratsbeschluss zu fassen.

Die SPD-Fraktion hat beantragt, dass die Gemeinde einen Förderantrag für einen Anbau eines Mehrzweckraumes an die Sporthalle II bei der Bezirksregierung einreichen soll.

Aufgrund der Kurzfristigkeit wird dieser Antrag in der Sitzung des Gesellschafts- Kultur- und Sportausschusses am 20. August und anschließend in der Ratssitzung am 17. September beraten.