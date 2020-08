Chance genutzt, Prüfung bestanden

Die Absolventen 2020 haben es geschafft. Alpha Balde, Qazim Hoxhaj, Gullkarim Saafi, Eugen Kutovyi und Skender Ndoj gehören zu den Geflüchteten, die in diesem Jahr eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Die 25- bis 46-Jährigen, die erst seit vier bis sechs in Deutschland leben, haben die Chance genutzt, die ihnen Ladberger Unternehmen gegeben haben. Verschiedene Arbeitgeber hatten sich bereit erklärt, die Auszubildenden einzustellen, die in ihren Heimatländern Afghanistan, Albanien, Guinea und Ukraine als Bäcker, Lehrer, Lokführer, Maurer und Schweißer gearbeitet hatten.

Vor allem aber haben die Männer wie andere Frauen und Männer in den vergangenen Jahren und wie diejenigen, die aktuell noch in der Ausbildung stecken, Durchhaltevermögen unter Beweis gestellt. Dankbar sind sie nicht nur ihren Arbeitgebern, sondern auch den Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe, allen voran Josef Bauer, Andrea Seidemann und Martin Wöhrmann , sowie der hauptamtlichen Flüchtlingsbetreuerin Anke Batzke und der Sozialamtsleiterin Sigrid Bücker-Dowidat .

„ Wir sind sehr dankbar, dass wir soviel Unterstützung bekommen. Wir sind sehr dankbar, dass wir soviel Unterstützung bekommen. “ Die Absolventen

Die Ehrenamtlichen bestätigen, dass die Herausforderung für die Auszubildenden enorm ist. Zum einen weil bei den meisten die Deutschkenntnisse noch nicht so gut sind, dass sie in der Berufsschule problemlos mithalten können. Da hieß es dann zwischen Arbeit und Schule und besonders intensiv während der Prüfungsvorbereitungen Deutsch lernen mit Martin Wöhrmann, der zusätzliche Kurse anbot und Lücken füllte.

Zum anderen ist es für die 25- bis 46-Jährigen ungewohnt, in der Schule neben Jugendlichen zu sitzen und zu lernen und vor allem deren eher lockeren Umgang mit den Lehrern zu erleben.

Angst vor Prüfungen ist nicht ungewöhnlich, aber als wegen der Corona-Pandemie vor den Osterferien von einem auf den anderen Tag Schluss war mit dem Präsenzunterricht, hatte der eine oder andere Panik, dass damit auch der erfolgreiche Abschluss seiner Ausbildung auf der Kippe stehen könnte.

Für Wöhrmann und die anderen Ehrenamtlichen war es keine Frage, dass sie zur Unterstützung Extraschichten einlegten, damit ihre Schützlinge gut durch die praktischen, mündlichen und schriftlichen Prüfungen kommen.

„Die Prüfungsbögen sind sprachlich sehr anspruchsvoll“, haben sie beobachtet. In der Schule sei es zuweilen schwierig, in den Betrieben hingegen unproblematisch gewesen. Deshalb sind auch alle Absolventen nach der Ausbildung übernommen worden.

Anke Batzke und Sigrid Bücker-Dowidat von der Gemeindeverwaltung sind glücklich, dass die Integration der Geflüchteten auch dank des ehrenamtlichen Engagements so gut gelingt.

Bücker-Dowidat erinnert daran, dass die erfolgreiche Flüchtlingsarbeit in der Begegnungsstätte Schultenhof durch das Kommunale Integrationszentrum Kreis Steinfurt (KI) / KOMM-AN NRW gefördert wird.