Mittelstand prägt den Kreis

Am 23. Juli starteten die großen Naturschutzverbände in Nordrhein-Westfalen die „Volksinitiative Artenvielfalt“. Damit wollen sie auf den Verlust von Lebensräumen und Artenvielfalt aufmerksam machen. Neben BUND, NABU und LNU unterstützen auch die Grünen die Initiative. Ziel ist es, mehr als 66 000 Unterschriften innerhalb eines Jahres zu sammeln und von der Landesregierung sichtbare Schritte einzufordern, die das Artensterben aufhalten. Möglichkeiten zur Unterschrift gibt es am 4. und 11. September, jeweils von 14 bis 17 Uhr am Wahlkampfstand der Grünen auf dem Wochenmarkt und nach Absprache.