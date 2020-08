Rasante Steigerung bei Verwarngeldern

Die Wasserschutzpolizei in Münster/Bergeshövede zieht eine erste Sommerbilanz. Hitze, Ferien und Corona haben tausende Leute an die Ufer des Dortmund-Ems-Kanals (DEK) gezogen. „Es sah an einigen Stellen aus wie in einem überfüllten Freibad“, beschreibt Heinz Anderke , Leiter der Wasserschutzpolizeiwache Münster/Bergeshövede, die Situation auch im Bereich Ladbergen.

„Einhorn-Badeinseln, Stand-up-Paddler und Schwimmer machen es dem Schiffsverkehr schwer. Es ist pures Glück, dass es nicht zu schweren Unfällen gekommen ist.“ Mit einer Badeinsel könne man nicht einfach einem Binnenschiff ausweichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Gütermotorschiff brauche im Notfall bis zu 100 Metern, bis es zum Stillstand kommt. Zudem könne der Sog eines solchen Schiffes selbst für geübte Schwimmer lebensgefährlich sein.

Schwimmen im Kanal nur geduldet

Heinz Anderke betont, dass das Schwimmen im Kanal nur geduldet wird und der Schiffsverkehr auf keinen Fall behindert werden darf. Verboten sind: Brückenspringen, Schiffe anschwimmen oder das Baden 100 Meter vor und hinter Brücken. In diesem Jahr haben die Wasserschützer der Kanalwachen Münster/Bergeshövede, Datteln und Essen in einer Hitzewoche in Bezug auf den Badebetrieb mehr Verwarnungsgelder erhoben, als sonst in einer kompletten Sommersaison. Im gesamten Jahr 2019 zählten die Beamten 46 Verwarnungsgelder. Allein in der Woche vom 7. bis 13. August, haben die Polizisten der Wache Münster/Bergeshövede 110 Verwarnungsgelder genommen.

„ Das ist eine Sauerei für die Umwelt und gefährlich für Mensch und Tier. Das ist eine Sauerei für die Umwelt und gefährlich für Mensch und Tier. “ Wasserschutzpolizei

Am 20. August waren die Wasserschutzpolizisten neben den täglichen Streifenfahrten mit Unterstützung der Einsatzhundertschaft auf und am Kanal unterwegs. Sie trauten teilweise ihren Augen kaum: Müllhaufen und zerbrochene Bierflaschen sind laut Mitteilung die Hinterlassenschaften, die angeblich naturliebende Erholungssuchende im Uferbereich und an den Betriebswegen einfach liegen lassen. „Dafür haben wir alle kein Verständnis“, so der Wachleiter. „Das ist eine Sauerei für die Umwelt und gefährlich für Mensch und Tier.“

Die Beamten lassen zu keiner Jahreszeit locker und sensibilisieren Kanalbesucher in zahlreichen Gesprächen. Wenn sich alle an die Regeln halten, profitieren auch alle davon. Nicht zuletzt Kinder am Ufer, denen gut gelaunte Schiffskapitäne gerne mal zuwinken.