Ladbergen -

In seiner nächsten Sitzung befasst sich der Planungs- und Bauausschuss am Donnerstag, 3. September, mit der Erweiterung des „Gewerbepark am Espenhof“ und einer Änderung des Bebauungsplan-Entwurfes. Nach der Prüfung der vorgebrachten Anregungen der sogenannten Träger öffentlicher Belange schlägt die Verwaltung einige Änderungen vor.