Eine Fahrradfahrerin ist auf der Straße „Am Kanal“ am Mittwoch gegen 16.40 Uhr von ei­nem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Ein 46-Jähriger aus Geeste wollte mit dem Lastwagenein Firmengelände verlassen und nach links auf die Kreisstraße in Richtung Brochterbeck fahren. Dabei übersah er offenbar eine 55-jährige Fahrradfahrerin aus Münster, die auf der Kreisstraße in Richtung Ladbergen unterwegs war, heißt es im Polizeibericht. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Uni-Klinikum nach Münster gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.